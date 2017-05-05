كلف الشرطة بمراقبة الأسعار في رمضان.. هامل يأمر: تعميم لغة الإشارة والأمازيغية في مقرات الأمن

أمر المدير العام الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، رؤساء أمن الولايات، على ضرورة، وجود أعوان الشرطة المكلفين بإستقبال المواطنين بمقرات الأمن، يحسنون التكلم باللغة الأمازيغية، ويفهمون لغة الإشارة، وهذا من اجل تحسين نوعية إستقبال المواطنين في مقرات الأمن، والتكفل الأمثل بانشغالاتهم.

كما أمر مدير الأمن الوطني، أمس من سطيف، أعوانه، على ضرورة، تكثيف، الخرجات الميدانية المفاجئة، إلى الأسواق والمحلات التجارية، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، للوقوف على أسعار السلع، وشروط والنظافة.

وخلال زيارته لمدرسة الشرطة المقابلة لمحطة المسافرين بسطيف، أمر هامل، المسؤولين الساهرين على إنجاز هذا الصرح الأمني، على ضرورة الإسراع في الأشغال، من أجل تسلمه في الآجال المحدد، ووضع هذه المدرسة تحت تصرف المتكونين. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني، أمس، على تدشين مقر الأمن الحضري الرابع عشر ومقر المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، والكائنتين بحي 500 مسكن سطيف، وقام بزيارة تفقد لمشروع إنجاز مدرسة جديدة للشرطة سطيف، وعقد بعدها إجتماع مغلق جمعه بإطارات الأمن التابعين لمصالح أمن ولايات الشرق، وذلك بمقر فرقتي التدخل السريع، وفي أخر زيارته لسطيف، حضر اللواء هامل مجريات الشوط الثاني من المقابلة النهائية لكأس الجمهورية في كرة القدم سيدات، والتي جمعت بين فريق الأمن الوطني وفريق جمعية الخروب.