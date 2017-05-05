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فتح باب الطعون أمام المترشحين لمسابقة الأساتذة
بلغ، عدد المترشحين "إلكترونيا"، لمسابقة التوظيف الخارجية للأساتذة لهذا الموسم ، أول أمس 3700 مترشح في الطور الثانوي فقط، ليبقى العدد مرشح للارتفاع ، أين فتحت وزارة التربية، المجال للمترشحين لتقديم الطعون في الفترة الممتدة بين 7 و 25 ماي الجاري والحصول على الإجابات في الآجال.
علمت "الشروق" أن الوزارة الوصية، فتحت باب الطعون أمام المترشحين المرفوضة "تسجيلاتهم"، بسبب عدم الاختصاص بشكل عام، خلال فترة التسجيلات، نظرا لقصر الفترة،على أن يتم تنصيب "لجنة تقنية" يتم تكليفها بدراسة الطعون و الرد على المترشحين آنيا.
وأضافت المصادر، أن المعنيين مطالبين بإيداع طعونهم على مستوى مديريات التربية، وبالضبط على مستوى "مركز الإيداع" الذي تحدده المديريات، ويذكر أن عدد المترشحين للمسابقة بلغ في ظرف اليومين الأوليين ربع مليون مترشح وطنيا في الطورين المتوسط والثانوي.
بلقاسم2017/05/13 على 11:411
.......عندنا ..الطعون ...في الانتخابات وفي المسابقات......لا تجدي نفعا.......الناجحون.......قبل إجراء العمليات.....والإعلانات والإشهار...ذر للرماد في العيون.....