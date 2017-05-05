تمكّن المجمع الدولي ذي الأصول السويدية " أوريفلام" لبيع المنتجات التجميلية والعطور، من توظيف 20 ألف جزائري غالبيتهم شباب، 35 إلى 40 بالمائة منهم رجال و الباقي نساء من مختلف الاعمار والخبرات. والذين ينشطون في بيع منتجات أوريفلام والحصول على أرباح، تحت شعار " اجمع المال اليوم وحقق أحلامك غدا".
وصرّح ماركوس أهلكفيست، المدير العام للمجمع، أثناء الاحتفالية الـ 50 للشركة بفندق السوفيتال لـ " الشروق" ، أنّ فرع أوريفلام بالجزائر، أضاف لمسة للشركة في افريقيا منذ 2001، وخاصة وأنه يٌمكٌّن منخرطيه من تكوينات دورية، يٌشرف عليها مستشارون.
ومن النساء اللواتي قفزن من حياة بسيطة الى معيشة " ولا في الأحلام " حسب تصريح نعيمة بوقروني، مديرة تنفيذية بالشركة لـ"الشروق" " ...التحقتٌ بأوريفلام بتاريخ 02 أوت 2011، وحققتٌ نجاحا استثنائيا وزرتٌ العديد من البلدان في العالم مع عائلتي، كما أصبحت مستقلة من الناحية المالية".
وحققت كثير من منتجات أوريفلام نسبة أكثر المنتجات مبيعا في العالم، بسبب جودتها واعتمادها على مواد طبيعية، كما أن تجاربها تتم في مركز أبحاث خاص للتجريب والتطوير على البشر مباشرة على وليس على الحيوانات.
وشركة أوريفلام، كنت مجرد فكرة تبادرت لذهن الأخوين جوناس وروبير أفجوشنيك حول انشاء مؤسسة تجميل موجهة للنساء، لتتحول في ظرف سنوات الى أكبر الشركات العالمية في علاج البشرة والتجميل. وتوظف أكثر من 3.5 مليون منخرط عبر العالم في البيع المباشر، ومتواجدة في أكثر من 63 بلد.
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20 ألف جزائري منخرط في البيع المباشر بـ"أوريفلام"
نادية سليماني
تمكّن المجمع الدولي ذي الأصول السويدية " أوريفلام" لبيع المنتجات التجميلية والعطور، من توظيف 20 ألف جزائري غالبيتهم شباب، 35 إلى 40 بالمائة منهم رجال و الباقي نساء من مختلف الاعمار والخبرات. والذين ينشطون في بيع منتجات أوريفلام والحصول على أرباح، تحت شعار " اجمع المال اليوم وحقق أحلامك غدا".
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وصرّح ماركوس أهلكفيست، المدير العام للمجمع، أثناء الاحتفالية الـ 50 للشركة بفندق السوفيتال لـ " الشروق" ، أنّ فرع أوريفلام بالجزائر، أضاف لمسة للشركة في افريقيا منذ 2001، وخاصة وأنه يٌمكٌّن منخرطيه من تكوينات دورية، يٌشرف عليها مستشارون.
ومن النساء اللواتي قفزن من حياة بسيطة الى معيشة " ولا في الأحلام " حسب تصريح نعيمة بوقروني، مديرة تنفيذية بالشركة لـ"الشروق" " ...التحقتٌ بأوريفلام بتاريخ 02 أوت 2011، وحققتٌ نجاحا استثنائيا وزرتٌ العديد من البلدان في العالم مع عائلتي، كما أصبحت مستقلة من الناحية المالية".
وحققت كثير من منتجات أوريفلام نسبة أكثر المنتجات مبيعا في العالم، بسبب جودتها واعتمادها على مواد طبيعية، كما أن تجاربها تتم في مركز أبحاث خاص للتجريب والتطوير على البشر مباشرة على وليس على الحيوانات.
وشركة أوريفلام، كنت مجرد فكرة تبادرت لذهن الأخوين جوناس وروبير أفجوشنيك حول انشاء مؤسسة تجميل موجهة للنساء، لتتحول في ظرف سنوات الى أكبر الشركات العالمية في علاج البشرة والتجميل. وتوظف أكثر من 3.5 مليون منخرط عبر العالم في البيع المباشر، ومتواجدة في أكثر من 63 بلد.