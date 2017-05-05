تدمير 3 مخابئ وقنبلتين تقليديتين بجيجل القضاء على سادس إرهابي بعين الدفلى والعملية متواصلة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي في عمليتها المتواصلة بمنطقة واد الكبير، بلدية العناب، دائرة العبادية، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء صبيحة السبت على إرهابي آخر، لترتفع الحصيلة إلى 6 إرهابيين تم القضاء عليهم يومي الجمعة والسبت.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، "أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية التي مكنت، يوم أمس (الجمعة)، من القضاء على (05) إرهابيين واسترجاع أسلحة نارية بمنطقة واد الكبير، بلدية العناب، دائرة العبادية، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم (السبت) 13 ماي 2017، على إرهابي (01) واسترجعت مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى القضاء على (06) مجرمين واسترجاع (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، والعملية متواصلة.

وذكر البيان، أيضا، "وعلى إثر عملية تفتيش، دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالميلية، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين عثر بداخلها على كمية من المواد الغذائية والألبسة والأفرشة".