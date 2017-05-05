20 قتيلاً في انقلاب حافلة في تركيا

date 2017/05/13 views 81 comments 0
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icon-writer الأناضول - الشروق أونلاين

أعلنت السلطات التركية، السبت، عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب حافلة في ولاية موغلا غربي البلاد.

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وقال والي موغلا "عامر جيجك"، لوكالة الأناضول للأنباء، إن 20 شخصاً لقوا مصرعهم جراء تدهور حافلة للركاب على طريق موغلا - أنقرة.

وأوضح جيجك، أن الحادث في منطقة "صقَر كيجيدي" أسفر أيضاً عن إصابة 11 شخصاً، نقلتهم فرق الإسعاف إلى المستشفيات في الولاية.

وكانت معلومات أولية، أشارت في وقت سابق اليوم (السبت)، إلى مصرع 17 شخصاً جراء تدهور حافلة متوجهة من ولاية إزمير إلى موغلا.

وأجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اتصالاً مع المسؤولين في موغلا للاستعلام عن الحادث، حسب مصادر في رئاسة الوزراء.

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