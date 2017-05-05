أعلنت السلطات التركية، السبت، عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب حافلة في ولاية موغلا غربي البلاد.
وقال والي موغلا "عامر جيجك"، لوكالة الأناضول للأنباء، إن 20 شخصاً لقوا مصرعهم جراء تدهور حافلة للركاب على طريق موغلا - أنقرة.
وأوضح جيجك، أن الحادث في منطقة "صقَر كيجيدي" أسفر أيضاً عن إصابة 11 شخصاً، نقلتهم فرق الإسعاف إلى المستشفيات في الولاية.
وكانت معلومات أولية، أشارت في وقت سابق اليوم (السبت)، إلى مصرع 17 شخصاً جراء تدهور حافلة متوجهة من ولاية إزمير إلى موغلا.
وأجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اتصالاً مع المسؤولين في موغلا للاستعلام عن الحادث، حسب مصادر في رئاسة الوزراء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1"قررنا التصدي الحازم لاستفزازات الجزائر"!
2قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بالسعودية
3هذا ما حدث لبرنارد ليفي في بلغراد
4طرد معلم أمريكي لخلعه حجاب طفلة في مدرسة بنيويورك
525 قتيلاً في انفجار استهدف نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني
Français English
الرأي
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
جمال لعلامي
"طراطير" وطمع التوزير!
حسين لقرع
لعبةٌ شيطانية في سوريا
سلطان بركاني
الإمتحان الذي غفل عنه كثير من النّاس!
سليم قلالة
المَقعد المُتبَاكَى عليه
عبد الناصر
هلال رمضان.. في شعبان
محمد الهادي الحسني
"إتيان" ديني؟
عمار يزلي
"مقارون" فرنسا و"سلاطة" الجزائر
سليم قلالة
أين ثقافتنا السياسية؟
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
20 قتيلاً في انقلاب حافلة في تركيا
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت السلطات التركية، السبت، عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب حافلة في ولاية موغلا غربي البلاد.
تغطيات ذات صلة
20 قتيلاً في انقلاب حافلة في تركيا
الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية في الضفة الغربية دون غزة
"زيلونكا" سلاح أنصار الكرملين ضد معارضي بوتين
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن اغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء
هذا ما حدث لبرنارد ليفي في بلغراد
وقال والي موغلا "عامر جيجك"، لوكالة الأناضول للأنباء، إن 20 شخصاً لقوا مصرعهم جراء تدهور حافلة للركاب على طريق موغلا - أنقرة.
وأوضح جيجك، أن الحادث في منطقة "صقَر كيجيدي" أسفر أيضاً عن إصابة 11 شخصاً، نقلتهم فرق الإسعاف إلى المستشفيات في الولاية.
وكانت معلومات أولية، أشارت في وقت سابق اليوم (السبت)، إلى مصرع 17 شخصاً جراء تدهور حافلة متوجهة من ولاية إزمير إلى موغلا.
وأجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اتصالاً مع المسؤولين في موغلا للاستعلام عن الحادث، حسب مصادر في رئاسة الوزراء.