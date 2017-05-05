أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنها قتلت رجلاً أردنياً، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة بدعوى طعنه شرطياً، السبت، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وأوضحت لوبا السمري، المتحدثة باسم شرطة الاحتلال، أن "منفذ عملية الطعن هو مواطن أردني الهوية يبلغ من العمر نحو 57 عاماً"، على حد قولها.
وأضافت السمري، أن "المهاجم دخل البلاد قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحية بغرض الزيارة".
ولم تكشف السمري عن هوية المواطن الأردني.
وفي وقت سابق اليوم، زعمت السمري في بيان، أن فلسطينياً قتل برصاص عناصر الشرطة بدعوى طعنه شرطي، قبل أن تعلن أن القتيل أردني الجنسية.
وقالت السمري في البيان السابق، أن الشرطي أصيب بجروح متوسطة في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس"، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولم يصدر حتى الساعة (13:00 بتوقيت غرينتش)، عن الجهات الأردنية أي تعليق على بيان شرطة الاحتلال.
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بدعوى طعنه شرطياً
قوات الاحتلال تقتل أردنياً في القدس
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنها قتلت رجلاً أردنياً، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة بدعوى طعنه شرطياً، السبت، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وأوضحت لوبا السمري، المتحدثة باسم شرطة الاحتلال، أن "منفذ عملية الطعن هو مواطن أردني الهوية يبلغ من العمر نحو 57 عاماً"، على حد قولها.
وأضافت السمري، أن "المهاجم دخل البلاد قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحية بغرض الزيارة".
ولم تكشف السمري عن هوية المواطن الأردني.
وفي وقت سابق اليوم، زعمت السمري في بيان، أن فلسطينياً قتل برصاص عناصر الشرطة بدعوى طعنه شرطي، قبل أن تعلن أن القتيل أردني الجنسية.
وقالت السمري في البيان السابق، أن الشرطي أصيب بجروح متوسطة في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس"، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولم يصدر حتى الساعة (13:00 بتوقيت غرينتش)، عن الجهات الأردنية أي تعليق على بيان شرطة الاحتلال.