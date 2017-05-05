نقل خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، السبت، إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي جراء إضراب عن الطعام يخوضه منذ الأربعاء الماضي احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية.
وأكد الحزب في بيان أن رئيسه نقل على جناح السرعة إلى مستشفى زرالدة، اثر تدهور حالته الصحية لمعاناته من مرض السكري والضغط المرتفع.
ونشر صورة له بالمستشفى وهو يتلقى الإسعافات الأولية.
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يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على النتائج
بونجمة ينقل إلى المستشفى
ع.ب
نقل خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، السبت، إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي جراء إضراب عن الطعام يخوضه منذ الأربعاء الماضي احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية.
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وأكد الحزب في بيان أن رئيسه نقل على جناح السرعة إلى مستشفى زرالدة، اثر تدهور حالته الصحية لمعاناته من مرض السكري والضغط المرتفع.
ونشر صورة له بالمستشفى وهو يتلقى الإسعافات الأولية.