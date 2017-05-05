تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي فعاليات الاجتماع الأول لآلية التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول، من 14 إلى 16 ماي 2017 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.
ويعد انعقاد الجمعية العامة حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، تسلمت "الشروق" نسخة منه، بمثابة التأسيس الفعلي للأفريبول، الذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال القمة 28 العادية لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 30 و31 جانفي 2017.
وسيشارك خلال أشغال هذا الاجتماع الأول بالإضافة إلى قادة الشرطة الأفارقة، مسؤولي الهيئات الشرطية الجهوية وكذا الدولية.
وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة، مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة وكذا اللجنة المسيرة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة للأفريبول، وكذا تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية، الجهوية، القارية والدولية. حسب البيان ذاته.
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الاجتماع الأول لآلية التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي فعاليات الاجتماع الأول لآلية التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول، من 14 إلى 16 ماي 2017 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.
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ويعد انعقاد الجمعية العامة حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، تسلمت "الشروق" نسخة منه، بمثابة التأسيس الفعلي للأفريبول، الذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال القمة 28 العادية لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 30 و31 جانفي 2017.
وسيشارك خلال أشغال هذا الاجتماع الأول بالإضافة إلى قادة الشرطة الأفارقة، مسؤولي الهيئات الشرطية الجهوية وكذا الدولية.
وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة، مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة وكذا اللجنة المسيرة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة للأفريبول، وكذا تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية، الجهوية، القارية والدولية. حسب البيان ذاته.