تكريم صحفيين وعمال بتيبازة

قامت مؤسسة بسكتة شرشال بولاية تيبازة ككل سنة في الإحتفالية المزدوجة لعيدي العمال وحرية التعبير والصحافة في طبعتها الرابعة بتكريم 08 عمال و05صحفيين، حيث أصبحت هاته الإحتفالية عادة حميدة بالنسبة للمؤسسة التي أختارت أن تكرم في الطبعة هاته 03عمال متقاعدين و05 عمال لا زالوا طور الخدمة، كما كرم 05 صحفيين من مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية من التلفزيون الجزائري والإذاعة المحلية والصحافة المكتوبة باللغتين الفرنسية والعربية وصحفي من جريدة إلكترونية محلية.

إستثناءا هذه السنة جاءت الإحتفالية متأخرة عن موعدها المعهود يوم 03ماي بسبب تزامن الموعد مع التشريعيات، ورأت إدارة المؤسسة رفقة مجموعة من الصحفيين أن تنضم الإحتفالية يوم 11ماي الخميس الماضي اين قامت بتدشين وحدة مصاصات العصير "فلاش" وتكرم من خلالها عدد من الإعلاميين الذين قدموا الكثير للولاية ومن بين أقدم الصحفيين محمد الواحد عن جريدة الجمهورية الجديدة باللغة الفرنسية ومن شبابها كمال اللحياني عن جريدة البلاد، وكذلك سعاد بن علي التي ذاقت من الصحافة المكتوبة سنة 2007 وهي حاليا صحفية بإذاعة تيبازة، فيما أختير عبد الله بلغدوش الذي عمل كمراسل بالولاية في الصحافة المكتوبة سنة 1999 ثم بالإذاعة الوطنية والآن بالتلفزيون الوطني، وبعد تتويج الجريدة الإلكترونية المحلية شرشال نيوز السنة الماضية بإعتماد رسمي من وزارة الإتصال كرم مديرها العام حسان خروبي تقديرا لمجهوداته في الإعلام الجواري.