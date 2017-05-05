كشف وزير الصحة، عبد الملك بوضياف، السبت، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم العالمي للقابلة وشبه الطبي بباتنة، عن إجراءات جديدة ستتخذها الدولة للتكفل بجزء من المصاريف المدفوعة من المواطنين المعالجين نظير إجراء الفحوص الإشعاعية خارج المستشفيات العمومية سواء ما تعلق بالأشعة والفحص بالسكانير وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي – الإيارام - أو كل ما يتعلق بالتصوير الإشعاعي.
وأكد وزير الصحة أن مصالح الصحة وضعت قيد الدراسة، مشروع شبيه ببطاقات الشفاء يمكن المعالجين من الاستفادة من قسط مالي يغطي أجزاء من تكلفة المدفوعات دون الإفصاح عن النسبة المشمولة بالتغطية. وكان وزير الصحة الذي قام بزيارات فجائية ليلة أول أمس لعدة مرافق عمومية وخاصة، أنهى الجدل القائم والمصير الغامض لمستشفيات ثنية العابد وتكوت ورأس العيون بإعلانه تخصيص مبلغ 94 مليار سنتيم لإتمامها بصفة نهائية مع ضمان التجهيز الكامل لها ضاربا موعد نهاية السنة جارية لتسليمها ودخولها حيز الخدمة. وأعلن بوضياف عن منح جهازي سكانير للمستشفى الجامعي بباتنة ومستشفى عين التوتة.
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بوضياف: سنتكفل بجزء من مصاريف الأشعة للمرضى بالعيادات الخاصة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
كشف وزير الصحة، عبد الملك بوضياف، السبت، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم العالمي للقابلة وشبه الطبي بباتنة، عن إجراءات جديدة ستتخذها الدولة للتكفل بجزء من المصاريف المدفوعة من المواطنين المعالجين نظير إجراء الفحوص الإشعاعية خارج المستشفيات العمومية سواء ما تعلق بالأشعة والفحص بالسكانير وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي – الإيارام - أو كل ما يتعلق بالتصوير الإشعاعي.
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وأكد وزير الصحة أن مصالح الصحة وضعت قيد الدراسة، مشروع شبيه ببطاقات الشفاء يمكن المعالجين من الاستفادة من قسط مالي يغطي أجزاء من تكلفة المدفوعات دون الإفصاح عن النسبة المشمولة بالتغطية. وكان وزير الصحة الذي قام بزيارات فجائية ليلة أول أمس لعدة مرافق عمومية وخاصة، أنهى الجدل القائم والمصير الغامض لمستشفيات ثنية العابد وتكوت ورأس العيون بإعلانه تخصيص مبلغ 94 مليار سنتيم لإتمامها بصفة نهائية مع ضمان التجهيز الكامل لها ضاربا موعد نهاية السنة جارية لتسليمها ودخولها حيز الخدمة. وأعلن بوضياف عن منح جهازي سكانير للمستشفى الجامعي بباتنة ومستشفى عين التوتة.