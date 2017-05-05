عيسى: على الأئمة وشيوخ الزوايا غزو الفايسبوك

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السبت، الأئمة والدعاة وشيوخ الزوايا إلى ضرورة مواكبة روح العصر من خلال تفاعلية دائمة على مستوى وسائط الإعلام الحديثة.

وحث عيسى خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للملتقى الدولي الموسوم بـ: "الخطاب الديني في وسائط الإعلام" بجامعة مستغانم، المنتسبين إلى قطاعه على غزو الفضاءات الإفتراضية "التي تحولت إلى مصدر إشاعة إلكترونية هدامة، تروج للفتنة المذهبية والطائفية، والعمل على نشر أفكار الوسطية والاعتدال عبرها". كما دعا بالمناسبة الإعلاميين "إلى الابتعاد عن لعب دور الإمام"، منوها بالمناسبة بدور وأهمية ميثاق أخلاقي يربط بين الفاعلين في الحقل الإعلامي.

وزير الشؤون الدينية اعترف أن الخطاب الديني لم يعد يقتصر على أئمة المساجد ومن على المنابر والمحارب، بل أصبح يتداول على نطاق واسع خارج مؤسسة المسجد من خلال أنشطة دينية موازية تغذيها وسائط الإعلام الحديثة "تتبنى مرجعيات دينية تستهدف عقول الشباب وجرهم إلى الغلو والتعصب والتطرف" على حد قوله.