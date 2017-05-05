نجح مجمع "قوس قزح" للفنادق السياحية، والذي يديره عبد الكريم رمضاني، في جمع الفاعلين والعاملين في الحقل السياحي، من الجزائر وتونس، وذلك في إطار شراكة وتوأمة سياحية، الهدف منها إبرام اتفاقية تعاون، بين المجمع، ومجموعة فنادق اللوفر أوتال، التي تمتلك نحو 5500 فندق عبر العالم، ومجموعة "مايقو" التي تدير شؤون 1600 وكالة سياحية ما بين الجزائر وتونس.
وحضر اللقاء ممثلون عن 150 وكالة سياحية جزائرية خاصة، درست وضعية السوق السياحية في الجزائر، لتمكين الفنادق الجزائرية الفاخرة من شاكلة فندق رويال توليب بسكيكدة، من العمل على مدار 12 شهرا، وليس اقتصار العمل على موسم الصيف فقط.
وقال ممثل عن مجمع رمضاني، فريد رمضاني لـ "الشروق"، بأنّ المجمع يسعى لتسطير برنامج سياحي كبير، ويمتلك رؤية بعيدة النظر، لترقية السياحة الوطنية عبر جميع الأصعدة، الثقافية والدينية والتراثية وكذا الطبيعية والجبلية، وبأنّه يهدف لإبرام اتفاقيات أخرى مع وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة، قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب للجزائر.
وقال ممثل مجموعة فنادق اللوفر أوتال، بأنّ مجموعته تسعى لإيجاد أرضية عمل سياحية فعالة وناجعة مع مجمع رمضاني، قائلا بأنّه قادم من تونس رفقة عدد كبير من المتعاملين في القطاع، وقد أنبهر بمستوى فندق روايال توليب.
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150 وكالة من تونس والجزائر في لقاء لبعث السياحة
أحمد. ز
نجح مجمع "قوس قزح" للفنادق السياحية، والذي يديره عبد الكريم رمضاني، في جمع الفاعلين والعاملين في الحقل السياحي، من الجزائر وتونس، وذلك في إطار شراكة وتوأمة سياحية، الهدف منها إبرام اتفاقية تعاون، بين المجمع، ومجموعة فنادق اللوفر أوتال، التي تمتلك نحو 5500 فندق عبر العالم، ومجموعة "مايقو" التي تدير شؤون 1600 وكالة سياحية ما بين الجزائر وتونس.
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وحضر اللقاء ممثلون عن 150 وكالة سياحية جزائرية خاصة، درست وضعية السوق السياحية في الجزائر، لتمكين الفنادق الجزائرية الفاخرة من شاكلة فندق رويال توليب بسكيكدة، من العمل على مدار 12 شهرا، وليس اقتصار العمل على موسم الصيف فقط.
وقال ممثل عن مجمع رمضاني، فريد رمضاني لـ "الشروق"، بأنّ المجمع يسعى لتسطير برنامج سياحي كبير، ويمتلك رؤية بعيدة النظر، لترقية السياحة الوطنية عبر جميع الأصعدة، الثقافية والدينية والتراثية وكذا الطبيعية والجبلية، وبأنّه يهدف لإبرام اتفاقيات أخرى مع وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة، قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب للجزائر.
وقال ممثل مجموعة فنادق اللوفر أوتال، بأنّ مجموعته تسعى لإيجاد أرضية عمل سياحية فعالة وناجعة مع مجمع رمضاني، قائلا بأنّه قادم من تونس رفقة عدد كبير من المتعاملين في القطاع، وقد أنبهر بمستوى فندق روايال توليب.