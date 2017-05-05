مشطوبو الجيش يقررون الاعتصام

أقرّ اجتماع منسقي ولايات الغرب للمفصولين من الجيش الوطني الشعبي، المنعقد السبت بسيدي بلعباس، تاريخ الـ 22 ماي الجاري يوم احتجاج وطني لهذه الفئة، مع تنظيم اعتصام بالعاصمة..

وقد ناقش زهاء أربعين منتسبا سابقا، سواء المشطوبين منهم بقرار تأديبي أم المنتهية عقود توظيفهم، أهم المطالب التي يُنادون بتحقيقها، في مقدمتها رد الاعتبار المادي والمعنوي وتمسكهم بحق الاستفادة من التكفل الصحي والخدمات الاجتماعية ومطلب تخصيص منحة التقاعد لهذه الفئة.