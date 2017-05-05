تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس، مساء الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أزيد من قنطار من الكيف المعالج حسب ما ذكرته مصادر متطابقة لـ"الشروق"، بعدما حاولت شبكة مختصة في تهريب المخدرات، تمريرها عبر إقليم الولاية، مستغلة التوافد الكبير للجماهير القادمة من مختلف ولايات الوطن، لأجل حضور وعدة رأس الماء جنوب الولاية.
وحسب ما علمته "الشروق"، فإن العملية أنجزت بناء على معلومات تلقتها عناصر الدرك الوطني، تفيد بمحاولة شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج، تزامنا وإقامة وعدة رأس الماء التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين القادمين من مختلف مناطق الوطن، ليتم مباشرة التحريات التي مكنت من تحديد نوع المركبة التي يشتبه في أنها محملة بالبضاعة، كما تم نصب كمين على مستوى الطريق الوطني رقم 13، في شطره الرابط بين دائرة رأس الماء وعاصمة الولاية، ما أسفر عن توقيف المركبة المبحوث عنها وعلى متنها شخصان، وخلال عملية التفتيش الدقيق، تم العثور على عشرات الصفائح من الكيف المعالج، مخبأة بإحكام وسط السيارة، قدر وزنها الإجمالي بأكثر من قنطار حسب ما أكدته مصادر "الشروق"، بينما ما تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفين، لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة المختصة في التهريب والمتاجرة في مثل هذه السموم.
وتأتي هذه العملية، لتؤكد لجوء شبكات تهريب المخدرات من الحدود الغربية، إلى استغلال منطقة رأس الماء، كمنطقة عبور بديلة عن الطريق السيار شرق-غرب، وكانت مصالح الجمارك مطلع السنة الجارية، قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب قرابة القنطارين من الكيف المعالج على مستوى نفس الطريق، كانت مخبأة وسط صناديق تربية النحل ومحملة على متن سيارة من نوع نيسان، في عملية مكنت من توقيف شخصين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1العثور على ثلاث قطع ذهبية لدينار عصر المرابطين ببجاية
2مقري يرمي بكرة العودة إلى الحكومة في شباك القاعدة!
3توقيف 3 طلبة جامعيين يروجون المخدرات ببابا حسن
4قرية طبية لمرضى داء السكري بالمدية
5تكريم صحفيين وعمال بتيبازة
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
جمال لعلامي
"طراطير" وطمع التوزير!
حسين لقرع
لعبةٌ شيطانية في سوريا
سلطان بركاني
الإمتحان الذي غفل عنه كثير من النّاس!
سليم قلالة
المَقعد المُتبَاكَى عليه
عبد الناصر
هلال رمضان.. في شعبان
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
اغتنموا فرصة التوافد الكبير عليها من مختلف ولايات الوطن
بارونات يستغلون وعدة "رأس الماء" ببلعباس لتهريب قنطار مخدرات
م. مراد
تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس، مساء الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أزيد من قنطار من الكيف المعالج حسب ما ذكرته مصادر متطابقة لـ"الشروق"، بعدما حاولت شبكة مختصة في تهريب المخدرات، تمريرها عبر إقليم الولاية، مستغلة التوافد الكبير للجماهير القادمة من مختلف ولايات الوطن، لأجل حضور وعدة رأس الماء جنوب الولاية.
تغطيات ذات صلة
بارونات يستغلون وعدة "رأس الماء" ببلعباس لتهريب قنطار مخدرات
تكريم صحفيين وعمال بتيبازة
العثور على ثلاث قطع ذهبية لدينار عصر المرابطين ببجاية
وهران: توقيف إرهابيين اثنين شاركا في القتال ضمن صفوف داعش بليبيا
مقري يرمي بكرة العودة إلى الحكومة في شباك القاعدة!
وحسب ما علمته "الشروق"، فإن العملية أنجزت بناء على معلومات تلقتها عناصر الدرك الوطني، تفيد بمحاولة شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج، تزامنا وإقامة وعدة رأس الماء التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين القادمين من مختلف مناطق الوطن، ليتم مباشرة التحريات التي مكنت من تحديد نوع المركبة التي يشتبه في أنها محملة بالبضاعة، كما تم نصب كمين على مستوى الطريق الوطني رقم 13، في شطره الرابط بين دائرة رأس الماء وعاصمة الولاية، ما أسفر عن توقيف المركبة المبحوث عنها وعلى متنها شخصان، وخلال عملية التفتيش الدقيق، تم العثور على عشرات الصفائح من الكيف المعالج، مخبأة بإحكام وسط السيارة، قدر وزنها الإجمالي بأكثر من قنطار حسب ما أكدته مصادر "الشروق"، بينما ما تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفين، لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة المختصة في التهريب والمتاجرة في مثل هذه السموم.
وتأتي هذه العملية، لتؤكد لجوء شبكات تهريب المخدرات من الحدود الغربية، إلى استغلال منطقة رأس الماء، كمنطقة عبور بديلة عن الطريق السيار شرق-غرب، وكانت مصالح الجمارك مطلع السنة الجارية، قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب قرابة القنطارين من الكيف المعالج على مستوى نفس الطريق، كانت مخبأة وسط صناديق تربية النحل ومحملة على متن سيارة من نوع نيسان، في عملية مكنت من توقيف شخصين.