كرّم نادي شعلة الإعلام " زهير احدادن " بجامعة لونيسي علي البليدة، خلال الأسبوع المنصرم، الإعلامية بقناة الشروق "ناهد زرواطي" صاحبة جائزة أحسن صحفية عربية لسنة 2017.
وتزامن هذا التكريم الذي خصّ به نادي شعلة الإعلام صحفية الشروق المراسلة الحربية المتميزة ناهد زرواطي، التي افتكت جائزة أحسن صحفية عن وثائقي نساء داعش، مع الاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس النادي من قبل طلبة الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2، والذي استطاع من خلاله الطلبة ممارسة العمل الإعلامي في الميدان، فضلا عن استضافتهم لعديد الشخصيات المميزة في مجال الإعلام، على غرار وزير الثقافة الحالي عز الدين ميهوبي، والإعلامي سعد بوعقبة، والأستاذ عبد العالي رزاقي وغيرهم من الشخصيات، حيث تمكن الطلبة بمجهوداتهم الخاصة وإمكانياتهم البسيطة من نقل العمل الإعلامي للجامعة، فأثمرت جهودهم قناة "الشعلة" والتي قامت بتغطية جميع الفعاليات والملتقيات التي احتضنتها الجامعة، فضلا عن جريدة خاصة بالطلبة تحمل نفس العنوان.
وفي السياق، أثنى عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جمال معتوق، على الجهود المبذولة من قبل طلبة نادي "شعلة الإعلام"، منوها بأهمية التكوين التطبيقي في أي مهنة كانت، ليقول "نحتفل اليوم بالتأسيس لمسيرة تعد من التحديات في جامعة لونيسي علي التي لم تكن معروفة من قبل، مضيفا أنّ الجامعة استطاعت كسر الحواجز وتحقيق الريادة في كافة المجالات، مذكرا في السياق بالجهود المبذولة للانفتاح على سوق الشغل والعالم الخارجي من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بين الجامعة ووزارة الداخلية والشركاء الاقتصاديين.
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احتفالا بالذكرى الثانية لتأسيسه بجامعة البليدة 2
نادي شعلة الإعلام "زهير إحدادن" يكرّم صحفية الشروق ناهد زرواطي
إلهام.ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
كرّم نادي شعلة الإعلام " زهير احدادن " بجامعة لونيسي علي البليدة، خلال الأسبوع المنصرم، الإعلامية بقناة الشروق "ناهد زرواطي" صاحبة جائزة أحسن صحفية عربية لسنة 2017.
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وتزامن هذا التكريم الذي خصّ به نادي شعلة الإعلام صحفية الشروق المراسلة الحربية المتميزة ناهد زرواطي، التي افتكت جائزة أحسن صحفية عن وثائقي نساء داعش، مع الاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس النادي من قبل طلبة الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2، والذي استطاع من خلاله الطلبة ممارسة العمل الإعلامي في الميدان، فضلا عن استضافتهم لعديد الشخصيات المميزة في مجال الإعلام، على غرار وزير الثقافة الحالي عز الدين ميهوبي، والإعلامي سعد بوعقبة، والأستاذ عبد العالي رزاقي وغيرهم من الشخصيات، حيث تمكن الطلبة بمجهوداتهم الخاصة وإمكانياتهم البسيطة من نقل العمل الإعلامي للجامعة، فأثمرت جهودهم قناة "الشعلة" والتي قامت بتغطية جميع الفعاليات والملتقيات التي احتضنتها الجامعة، فضلا عن جريدة خاصة بالطلبة تحمل نفس العنوان.
وفي السياق، أثنى عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جمال معتوق، على الجهود المبذولة من قبل طلبة نادي "شعلة الإعلام"، منوها بأهمية التكوين التطبيقي في أي مهنة كانت، ليقول "نحتفل اليوم بالتأسيس لمسيرة تعد من التحديات في جامعة لونيسي علي التي لم تكن معروفة من قبل، مضيفا أنّ الجامعة استطاعت كسر الحواجز وتحقيق الريادة في كافة المجالات، مذكرا في السياق بالجهود المبذولة للانفتاح على سوق الشغل والعالم الخارجي من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بين الجامعة ووزارة الداخلية والشركاء الاقتصاديين.