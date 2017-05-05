قال وزير الطاقة السابق نورالدين آيت الحسين، أن الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط سيمدد الاتفاق السابق لخفض إنتاج النفط، مضيفا أن التوجه نحو التمديد لا مناص منه "كون اسعار النفط لم ترق الى المستوى المتوقع فضلا عن انعدام الخيارات بالنسبة لاكبر الدول المنتجة للنفط للحفاظ على استقرار الاسعار".
وتوقع الخبير الدولي آيت الحسين في المنتدى الرابع لنادي "إينارج" الذي احتضنته السبت المدرسة العليا للتجارة بالقليعة في ولاية تيبازة، وحضره وزراء سابقون وخبراء في الطاقة، أن تتوجه دول المنظمة في اجتماعها المرتقب في 25 من الشهر الجاري إلى تمديد اتفاق تقليص الإنتاج بالنظر الى عدة عوامل اهما عدم بلوغ سعر البرميل إلى المستوى المتوقع بـ 60 دولارا واستقراره في حدود 50 دولارا ذلك راجع حسب الخبير إلى انتعاش الغاز الصخري بأمريكا. أما العامل الثاني فهو انعدام الخيارات بالنسبة لأكبر الدول المنتجة للنفط على غرار السعودية، التي تريد من جهة المحافظة على حصصها في السوق العالمي ومن جهة أخرى الدفاع عن مستويات الأسعار وهي الآن مضطرة في رأيه إلى الالتزام بقرار التمديد.
وأكد آيت الحسين، أن الجزائر التي بادرت إلى تنويع اقتصادها "يتوجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الجزائري وتخلق الثروة ومناصب الشغل"، ولن يتأتى حسبه ذلك إلا بتثمين الموارد البشرية والكفاءات لتجاوز التبعية البترولية.
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وزير الطاقة سابقا أيت الحسين:
الاجتماع القادم لمنظمة "أوبيك" سيمدد قرار خفض انتاج النفط
ب. بوجمعة
قال وزير الطاقة السابق نورالدين آيت الحسين، أن الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط سيمدد الاتفاق السابق لخفض إنتاج النفط، مضيفا أن التوجه نحو التمديد لا مناص منه "كون اسعار النفط لم ترق الى المستوى المتوقع فضلا عن انعدام الخيارات بالنسبة لاكبر الدول المنتجة للنفط للحفاظ على استقرار الاسعار".
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وتوقع الخبير الدولي آيت الحسين في المنتدى الرابع لنادي "إينارج" الذي احتضنته السبت المدرسة العليا للتجارة بالقليعة في ولاية تيبازة، وحضره وزراء سابقون وخبراء في الطاقة، أن تتوجه دول المنظمة في اجتماعها المرتقب في 25 من الشهر الجاري إلى تمديد اتفاق تقليص الإنتاج بالنظر الى عدة عوامل اهما عدم بلوغ سعر البرميل إلى المستوى المتوقع بـ 60 دولارا واستقراره في حدود 50 دولارا ذلك راجع حسب الخبير إلى انتعاش الغاز الصخري بأمريكا. أما العامل الثاني فهو انعدام الخيارات بالنسبة لأكبر الدول المنتجة للنفط على غرار السعودية، التي تريد من جهة المحافظة على حصصها في السوق العالمي ومن جهة أخرى الدفاع عن مستويات الأسعار وهي الآن مضطرة في رأيه إلى الالتزام بقرار التمديد.
وأكد آيت الحسين، أن الجزائر التي بادرت إلى تنويع اقتصادها "يتوجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الجزائري وتخلق الثروة ومناصب الشغل"، ولن يتأتى حسبه ذلك إلا بتثمين الموارد البشرية والكفاءات لتجاوز التبعية البترولية.