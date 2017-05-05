تُحيي القنوات والتلفزيونات العربية هـذا الأسبوع، الذكـرى الخـامسة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، والتي تصادف 17 ماي من كل عام، بينها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الذي خصص برنامجا خاصا بالمناسبة من إخراج رستم بن ناصر.
فيما تحيي نجمة "ستار أكاديمي11" سهيلة بن لشهب حفلا خاصا تشدو فيه بباقة من أجمل ما جادت به قريحة المرحومة وردة.
تصل الفنانة الشابة سهيلة بن لشهب، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لإحياء حفل الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وهو ما سبق أن كشفنا عنه في "الشروق" في عدد سابق.
وحسب ملصق الحفل الذي نشرته خريجة "ستار أكاديمي11"، فإن الحفل سيقام على مدار يومي 15 و16 ماي الجاري بقاعة "أوبرا مونبولييه"، حيث من المقرر أن تشدو "بنت العرب" بعدد من أغاني أميرة الطرب العربي الطويلة والقصيرة.
من جهته، يحيي التلفزيون الجزائري سهرة هذا الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة وردة ببرنامج خاص ستُحييه خمسة من أجمل الأصوات العربية في الوطن العربي ويقدمه نجم التلفزيون المنشط محسن بوزرطيط، ويتعلق الأمر بكل من الفنانة ندى الريحان من الجزائر، ديانا كرزون من الأردن، محرزية الطويل من تونس، نادين صعب من لبنان ومروى ناجي من مصر، مع العلم أن هذا البرنامج كان قد حاز مؤخرا على الجائزة الذهبية خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.
هذا وستشدو الفنانات الخمس خلال الحلقة: "وحشتوني" و"في يوم وليلة" بصوت مروى ناجي.. "أوقاتي بتحلو" بصوت محرزية الطويل، رائعتي "الوداع" و"اسمعوني" بصوت نادين صعب.. "أدعوك يا أملي" و"عيد الكرامة" بصوت ندى الريحان وأخيرا أغنية "بتونس بيك" بصوت "سوبر ستار العرب" ديانا كرزون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1سعاد ماسي تكشف أسرارا عائلية.. وريم تاكوشت تبكي شقيقتها على المباشر!!
2طوني خليفة يتهم الشاب خالد بتقاضي رشوة من قناة MBC !!
3تشريح لظاهرة الحرقة، نقد لاذع للمجتمع وجرأة سياسية
4وردة الجزائرية تصنع الحدث بذكرى رحيلها الخامسة !!
5الطبعة الرابعة ستكون مغاربية ونرجو دعم وزارة الثقافة
Français English
الرأي
صالح عوض
عصابة أشرار تتحكم في العالم
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
جمال لعلامي
"طراطير" وطمع التوزير!
حسين لقرع
لعبةٌ شيطانية في سوريا
سلطان بركاني
الإمتحان الذي غفل عنه كثير من النّاس!
سليم قلالة
المَقعد المُتبَاكَى عليه
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
منها برنامجا سيُذاع عبر التلفزيون الوطني وحفل تحييه بن لشهب..
وردة الجزائرية تصنع الحدث بذكرى رحيلها الخامسة !!
رابح / ع
تُحيي القنوات والتلفزيونات العربية هـذا الأسبوع، الذكـرى الخـامسة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، والتي تصادف 17 ماي من كل عام، بينها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الذي خصص برنامجا خاصا بالمناسبة من إخراج رستم بن ناصر.
تغطيات ذات صلة
وردة الجزائرية تصنع الحدث بذكرى رحيلها الخامسة !!
الطبعة الرابعة ستكون مغاربية ونرجو دعم وزارة الثقافة
تشريح لظاهرة الحرقة، نقد لاذع للمجتمع وجرأة سياسية
طوني خليفة يتهم الشاب خالد بتقاضي رشوة من قناة MBC !!
سعاد ماسي تكشف أسرارا عائلية.. وريم تاكوشت تبكي شقيقتها على المباشر!!
فيما تحيي نجمة "ستار أكاديمي11" سهيلة بن لشهب حفلا خاصا تشدو فيه بباقة من أجمل ما جادت به قريحة المرحومة وردة.
تصل الفنانة الشابة سهيلة بن لشهب، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لإحياء حفل الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وهو ما سبق أن كشفنا عنه في "الشروق" في عدد سابق.
وحسب ملصق الحفل الذي نشرته خريجة "ستار أكاديمي11"، فإن الحفل سيقام على مدار يومي 15 و16 ماي الجاري بقاعة "أوبرا مونبولييه"، حيث من المقرر أن تشدو "بنت العرب" بعدد من أغاني أميرة الطرب العربي الطويلة والقصيرة.
من جهته، يحيي التلفزيون الجزائري سهرة هذا الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة وردة ببرنامج خاص ستُحييه خمسة من أجمل الأصوات العربية في الوطن العربي ويقدمه نجم التلفزيون المنشط محسن بوزرطيط، ويتعلق الأمر بكل من الفنانة ندى الريحان من الجزائر، ديانا كرزون من الأردن، محرزية الطويل من تونس، نادين صعب من لبنان ومروى ناجي من مصر، مع العلم أن هذا البرنامج كان قد حاز مؤخرا على الجائزة الذهبية خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.
هذا وستشدو الفنانات الخمس خلال الحلقة: "وحشتوني" و"في يوم وليلة" بصوت مروى ناجي.. "أوقاتي بتحلو" بصوت محرزية الطويل، رائعتي "الوداع" و"اسمعوني" بصوت نادين صعب.. "أدعوك يا أملي" و"عيد الكرامة" بصوت ندى الريحان وأخيرا أغنية "بتونس بيك" بصوت "سوبر ستار العرب" ديانا كرزون.