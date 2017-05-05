منها برنامجا سيُذاع عبر التلفزيون الوطني وحفل تحييه بن لشهب.. وردة الجزائرية تصنع الحدث بذكرى رحيلها الخامسة !!

تُحيي القنوات والتلفزيونات العربية هـذا الأسبوع، الذكـرى الخـامسة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، والتي تصادف 17 ماي من كل عام، بينها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الذي خصص برنامجا خاصا بالمناسبة من إخراج رستم بن ناصر.

فيما تحيي نجمة "ستار أكاديمي11" سهيلة بن لشهب حفلا خاصا تشدو فيه بباقة من أجمل ما جادت به قريحة المرحومة وردة.

تصل الفنانة الشابة سهيلة بن لشهب، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لإحياء حفل الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وهو ما سبق أن كشفنا عنه في "الشروق" في عدد سابق.

وحسب ملصق الحفل الذي نشرته خريجة "ستار أكاديمي11"، فإن الحفل سيقام على مدار يومي 15 و16 ماي الجاري بقاعة "أوبرا مونبولييه"، حيث من المقرر أن تشدو "بنت العرب" بعدد من أغاني أميرة الطرب العربي الطويلة والقصيرة.

من جهته، يحيي التلفزيون الجزائري سهرة هذا الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة وردة ببرنامج خاص ستُحييه خمسة من أجمل الأصوات العربية في الوطن العربي ويقدمه نجم التلفزيون المنشط محسن بوزرطيط، ويتعلق الأمر بكل من الفنانة ندى الريحان من الجزائر، ديانا كرزون من الأردن، محرزية الطويل من تونس، نادين صعب من لبنان ومروى ناجي من مصر، مع العلم أن هذا البرنامج كان قد حاز مؤخرا على الجائزة الذهبية خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.

هذا وستشدو الفنانات الخمس خلال الحلقة: "وحشتوني" و"في يوم وليلة" بصوت مروى ناجي.. "أوقاتي بتحلو" بصوت محرزية الطويل، رائعتي "الوداع" و"اسمعوني" بصوت نادين صعب.. "أدعوك يا أملي" و"عيد الكرامة" بصوت ندى الريحان وأخيرا أغنية "بتونس بيك" بصوت "سوبر ستار العرب" ديانا كرزون.