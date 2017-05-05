تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، من توقيف باروني مخدرات كانا على متن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 4 قناطير و50 كيلوغرام في غرداية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية، باروني مخدرات كانا على متن شاحنة مُحملة بكمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 4 قناطير و50 كيلوغرام.
من جهة أخرى، ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست، مركبة رباعية الدفع و13100 لتر من الوقود.
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توقيف باروني مخدرات بغرداية
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، من توقيف باروني مخدرات كانا على متن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 4 قناطير و50 كيلوغرام في غرداية.
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وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية، باروني مخدرات كانا على متن شاحنة مُحملة بكمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 4 قناطير و50 كيلوغرام.
من جهة أخرى، ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست، مركبة رباعية الدفع و13100 لتر من الوقود.