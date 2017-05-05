شهدت ولاية قسنطينة، الجمعة، ثلاث محاولات انتحار نجحت إحداها، وقعت في بلديات مختلفة.
حيث أقدم شاب في الثالثة والثلاثين من العمر يدعى "س.ب" وهو بطال، على الانتحار شنقا على غصن شجرة، بقرية العيناوي التابعة لبلدية بن زياد، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن باديس الجامعي، وتتواجد شابة تدعى "غ.ل" في التاسعة والعشرين من العمر في حالة غيبوبة بعد أن تعاطت في نفس الليلة كميات مضاعفة من أدوية عصبية، الشابة تقطن بالوحدة الجوارية رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، وهي ترقد في مستشفى بن شريف في حالة خطيرة حسب مصدر أمني، كما أقدمت سيدة في الثلاثين من العمر تقطن في نفس الوحدة الجوارية على إشعال نفسها، حيث أصيبت باحتراق جسدها بإصابات من الدرجة الثالثة، حيث تم نقلها للمستشفى.
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ثلاث "انتحارات" في ليلة واحدة بقسنطينة
ب. عصام
شهدت ولاية قسنطينة، الجمعة، ثلاث محاولات انتحار نجحت إحداها، وقعت في بلديات مختلفة.
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حيث أقدم شاب في الثالثة والثلاثين من العمر يدعى "س.ب" وهو بطال، على الانتحار شنقا على غصن شجرة، بقرية العيناوي التابعة لبلدية بن زياد، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن باديس الجامعي، وتتواجد شابة تدعى "غ.ل" في التاسعة والعشرين من العمر في حالة غيبوبة بعد أن تعاطت في نفس الليلة كميات مضاعفة من أدوية عصبية، الشابة تقطن بالوحدة الجوارية رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، وهي ترقد في مستشفى بن شريف في حالة خطيرة حسب مصدر أمني، كما أقدمت سيدة في الثلاثين من العمر تقطن في نفس الوحدة الجوارية على إشعال نفسها، حيث أصيبت باحتراق جسدها بإصابات من الدرجة الثالثة، حيث تم نقلها للمستشفى.