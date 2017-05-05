العثور على جثة مجوهراتي على قارعة الطريق بالشلف

فتحت مصالح الأمن، السبت، تحقيقا في جريمة قتل شاب، عثر على جثته مرمية على قارعة الطريق المزدوج بدوار بني بوخنوس الحدودية بين بلدية الكريمية وتيبركانين بولاية عين الدفلى.

الضحية حسب مصادر "الشروق"، يبلغ من العمر 27 سنة يمتلك محلا لبيع المجوهرات ببلدية الكريمية، حيث خرج من مقر سكناه لإيصال شقيقه ليلا، أين اعترض سبيله خلال عودته مجموعة من الأشخاص، وقاموا بذبحه والاستيلاء على سيارته السياحية من نوع "بيكانتو"، ورموا بجثته ولاذوا بالفرار، وفور تدخل مصالح الأمن أمرت بنقل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.