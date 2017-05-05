كشف وزير الاتصال، حميد قرين، الأحد، عن إصداره أوامر لمدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بضرورة منح ولو ربع صفحة من الإشهار العمومي لجميع الجرائد والعناوين الوطنية وذلك لإنقاذها حسبه من "الموت" والاندثار في ظل أزمة الإشهار التي شهدها القطاع مؤخرا ما أدى لغياب عدة عناوين.
وعلى هامش الدورة 18 لليوم التكويني الذي جاء تحت شعار" للمواطن الحق في معلومة موثوقة"، أكد قرين أنه ليس من صلاحيات مصالحه التدخل بين الصحفيين ومدرائهم فيما يخص تأخر صب رواتب صحفيي بعض المؤسسات، ما أدى لقيام صحفيي بعض العناوين بتنظيم وقفات احتجاجية.
وبالمناسبة كشف أيضا الوزير عن قرب إصدار دفتر الشروط لإنشاء الجرائد الالكترونية؛ حيث تم الانتهاء من إعداد النصوص القانونية الخاصة بهذه الأخيرة حيث يشترط على كل راغب في إنشاء جريدة الكترونية مقر معروف يكون مقره داخل الوطن، مؤكدا أنه من المنتظر تعيين سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية.
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قرين: يجب منح الإشهار لجميع الجرائد حتى لا يموت بعضها
كاهنة. إ
كشف وزير الاتصال، حميد قرين، الأحد، عن إصداره أوامر لمدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بضرورة منح ولو ربع صفحة من الإشهار العمومي لجميع الجرائد والعناوين الوطنية وذلك لإنقاذها حسبه من "الموت" والاندثار في ظل أزمة الإشهار التي شهدها القطاع مؤخرا ما أدى لغياب عدة عناوين.
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وعلى هامش الدورة 18 لليوم التكويني الذي جاء تحت شعار" للمواطن الحق في معلومة موثوقة"، أكد قرين أنه ليس من صلاحيات مصالحه التدخل بين الصحفيين ومدرائهم فيما يخص تأخر صب رواتب صحفيي بعض المؤسسات، ما أدى لقيام صحفيي بعض العناوين بتنظيم وقفات احتجاجية.
وبالمناسبة كشف أيضا الوزير عن قرب إصدار دفتر الشروط لإنشاء الجرائد الالكترونية؛ حيث تم الانتهاء من إعداد النصوص القانونية الخاصة بهذه الأخيرة حيث يشترط على كل راغب في إنشاء جريدة الكترونية مقر معروف يكون مقره داخل الوطن، مؤكدا أنه من المنتظر تعيين سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية.