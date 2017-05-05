توقيف شابين بوهران كانا يقاتلان في صفوف داعش بليبيا

ألقت مصالح الشرطة بوهران، القبض على شابين 19 و25 سنة على التوالي، بحي الصباح شرق المدينة، كانا يقاتلان في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الموقوفين، عادا إلى أرض الوطن، قبل أيام، بعدما كانا يقاتلان في صوف تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، حيث وبعد رجوعها عمدا إلى تحريض الشباب بوهران، على الالتحاق بهذا التنظيم. وينبغي الإشارة، إلى أن مصالح الأمن المشتركة، فككت منذ بداية السنة الجاريةأربع خلايا إرهابية، كانت تجند الشباب لصالح داعش، حيث أودع الحبس 22 متهما، من بينهم كهل كانا يجنّد المغرّر بهم عبر فيسبوك.