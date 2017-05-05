ضم جامعيين وإعلاميين وممثلين عن الشؤون الدينية

لجنة علمية لصياغة ميثاق شرف للخطاب الديني في وسائل الإعلام

date 2017/05/14 views 45 comments 0
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icon-writer العربي. ب

أسدل بجامعة عبد الحميد ابن باديس في مستغانم، الأحد، الستار عن فعاليات الطبعة الثانية للملتقى الدولي للخطاب الديني في وسائل الإعلام "المضامين والهوية".

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وأوصت اللجنة العلمية للملتقى في ختام الجلسات العلمية التي نشطها أساتذة من تسع جامعات جزائرية فضلا عن أساتذة محاضرين من خمس دول عربية بمجموع 20 مداخلة، أوصت بتشكيل لجنة علمية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وإعلاميين، وأساتذة جامعيين جزائريين وعرب بهدف صياغة ميثاق شرف للعاملين في حقل الخطاب الديني داخل الفضاءات الإعلامية.

وخلصت اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثاني للخطاب الديني تحت إشراف الدكتور العربي بوعمامة رئيس مخبر دراسات الإعلام والاتصال لجامعة عبد الحميد ابن باديس، إلى أهمية رفض التطرف والتمييز والتصنيف بكل أشكاله على مستوى الخطاب الديني، من خلال تعزيز مفاهيم السلم الاجتماعي وترويجها في سياق العمل على ترسيخ معالم الهوية الوطنية ضمن الخطابات الإعلامية الدينية.

وأوصت اللجنة العلمية بضرورة إدراج مفردات التربية الإعلامية في مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءا بالمناهج بغية انفتاح الخطاب الإعلامي الديني على الناطقين باللغات الأخرى قصد بناء خطاب عالمي.

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