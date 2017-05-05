ممثل الوزارة استقبل وفدا عن المحتجين رؤساء الفروع النقابية لـ"الكناس" يحتجون أمام وزارة العمل

احتج، أمس، ممثلو المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، للمطالبة بشهادة المطابقة للمؤتمر المنعقد شهر ديسمبر 2016، حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم كشريك اجتماعي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترفض أي تعامل معهم إلى غاية الحصول على شهادة مطابقة المؤتمر.

وأكد المنسق الوطني لـ"الكناس" عبد الحفيظ ميلاط في تصريح لـ "الشروق" أمس، على أن 40 ممثلا للفرع النقابي عبر الوطن حضروا الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتي تكللت بلقاء مع مدير العلاقات العامة بالوزارة، والتي دعتهم إلى طاولة الحوار، واستمعت إلى مطالبهم، وأضاف محدثنا أن ممثلي الوزارة طلبوا مهلة أيام لغرض نقل انشغالاتهم إلى وزير القطاع والنظر فيها.

وأوضح ميلاط أن ممثلي وزارة العمل أعلموهم أن الملف الوحيد الذي تم إيداعه يخص المنشقين الذين عقدوا اجتماعهم بمقر كلية العلوم السياسية جامعة الجزائر 3، حيث أكد محدثنا أن الاجتماع الخاص بالمنشقين لا يرقى ليكون مؤتمرا، متسائلا "كيف لشخص يعقد اجتماعا في باركينغ هو مجرد تجمهر يقدم ملف اعتماد مؤتمر؟" منوها بأن نقابته أوضحت الصورة لممثلي الوزارة خلال اجتماعهم معها أمس، ليشدد على أن المجلس الوطني "الكناس" معتمد منذ1991، والمؤتمر تم بطريقة قانونية في قسنطينة بحضور ممثلي الفروع النقابية جميعهم.