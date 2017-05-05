12 مرشحا يتحدّون "أوزانهم" في برنامج "تلفزيون الواقع" الجديد.. "الشروق" تبدأ في بث "الميزان".. و"البرايم" الأول لتعريف المتنافسين!

شرعت قناة "الشروق العامة" في بث أولى "برايمات" برنامج "الميزان" وهو من نوعية تلفزيون الواقع الذي يُعنى بتقديم مرشحين يعانون من السمنة لأجل وضعهم داخل تحدٍّ يستمر بضعة أسابيع بنيّة الخروج بشكل مختلف وروح جديدة!!

وجاءت الحلقة الأولى من "الميزان" قوية جدا، وتنبئ بالكثير من المفاجآت في قادم الأعداد، علما أن منشط البرنامج، الزميل لطفي عيشوني صرح لـ "الشروق" بأنه "سيعيد جدا بهذه التجربة التي تمثل إعلاما مختلفا لم يتعود الجزائريون مشاهدته إلا عبر القنوات العالمية".

وبخصوص مضمون البرنامج، يكشف لطفي أهم التفاصيل قائلا: "الميزان يتضمن منافسة تجمع بين 12 طالبا، 6 إناث و6 ذكور، معظمهم يعملون في وظائف بسيطة أو طلبة جامعيون من الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، سطيف، تيزي وزو، حيث يقوم هؤلاء بتجريب العديد من التمارين الرياضية والنصائح الغذائية بغية الخروج بشكل جديد والإنقاص من وزنهم"، علما أن هذا البرنامج يشرف عليه مدربون مختصون، في مقدمتهم، خبير التغذية، الدكتور تيتري، بمعية خبيرة الرياضة يسرا والمدرب المحترف سمير زيادة على طبيب عام هو الدكتور بن كالام.

ويضيف لطفي: "البرنامج سيقدم أسبوعيا وعبر البرايم، طبقا غذائيا صحيا يشرف عليه الشاف حكيم، علما أن هؤلاء المرشحين سيخضعون لتدريبات خاصة ويمكن لمشاهدي "الشروق" متابعة كل نشاطهم والتعلم من تجاربهم عبر البرايمات التي تقدم أسبوعيا، سهرة كل سبت، زيادة على يوميات المرشحين التي تبثها "الشروق" يوميا، سواء عبر القناة العامة أم سي بي سي بنة"!

يشار إلى أن برنامج "الميزان" سيكون من تنشيط لطفي عيشوني برفقة ليندة شباح في الوقت الذي سيستضيف فيه عددا من أكبر نجوم الغناء في الجزائر، حيث تم تصوير حلقة مع سلمى غزالي، وأخرى مع الفنانة ياسمين عماري، الشهيرة بالسلطانة رزان في "عاشور العاشر"، لتبث قريبا في رمضان، خصوصا أن البرنامج سيتسمر في الشهر الفضيل وسيكون منوعا ومليئا بالمفاجآت!