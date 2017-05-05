قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال "سونلغاز"، الدخول في إضراب وطني لخمسة أيام ابتداء من 21 إلى 25 من الشهر الحالي، كتصعيد حول ما سمته "سنتاغ" حملة يشنها مجمع "سونلغاز" ضد عماله المضربين وتوقيف أزيد من 67 مناضلا بالنقابة.
واستنكرت نقابة "سنتاغ"، في بيانها الأحد، الشكاوي المرفوعة ضد العمال من قبل إدارة وحدات المجمع، والتضييق الممارس عليهم في ممارسة حقهم النقابي، من خلال استدعاء أزيد من 430 عامل على مختلف الأقسام الاجتماعية، فيما تم سماع 6 عمال بولاية برج بوعريريج من طرف الشرطة، بالإضافة إلى توقيف نحو 67 مناضلا بالنقابة.
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نقابة "سونلغاز" في إضراب تنديدا بتوقيف 67 عاملا
ر. ملاح
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال "سونلغاز"، الدخول في إضراب وطني لخمسة أيام ابتداء من 21 إلى 25 من الشهر الحالي، كتصعيد حول ما سمته "سنتاغ" حملة يشنها مجمع "سونلغاز" ضد عماله المضربين وتوقيف أزيد من 67 مناضلا بالنقابة.
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واستنكرت نقابة "سنتاغ"، في بيانها الأحد، الشكاوي المرفوعة ضد العمال من قبل إدارة وحدات المجمع، والتضييق الممارس عليهم في ممارسة حقهم النقابي، من خلال استدعاء أزيد من 430 عامل على مختلف الأقسام الاجتماعية، فيما تم سماع 6 عمال بولاية برج بوعريريج من طرف الشرطة، بالإضافة إلى توقيف نحو 67 مناضلا بالنقابة.