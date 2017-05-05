تم العثور على جثث لثلاثة أفارقة في حالة متقدمة من التعفن، يوم السبت، في الصحاري الواقعة بالجنوب الغربي لبلدية برج عمر إدريس، بدائرة عين أمناس بولاية إيليزي، وتقع المنطقة التي عثر فيها على الجثث في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي عين صالح وبرج عمر إدريس، ما يرجح أنهم كانوا بصدد قطع المسافة الفاصلة بين المدينتين مشيا على الأقدام، أو قد تكون شبكة نقل الرعايا الأفارقة وراء التخلي عنهم بإيهامهم بأن مقصدهم قريب، كما يفعل هؤلاء مرارا.
وقد تم إجلاء الجثث نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرج عمر إدريس. والجدير بالذكر أن تنقل الرعايا القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على مسافات طويلة بمئات الكيلومترات، بين مدن الجنوب، أصبح ظاهرة خلال الأشهر الأخيرة، على غرار ما يسجله المسافرون على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين إيليزي وورقلة، أين يشاهد قوافل بعشرات المهاجرين غير الشرعيين، يمشون لمسافات طويلة، بينما ما يزال تجار البشر من ضعاف النفوس يتخلون عن الرعايا الأفارقة وسط الصحاري، بإيهامهم بأن المدن التي يقصدونها قريبة من مكان تركهم لهم، ليتفاجأ هؤلاء أنهم وسط صحاري يستحيل قطعها مشيا، ما يؤدى إلى فقدانهم حياتهم وسط هذه المغامرات المميتة.
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العثور على جثث 3 رعايا أفارقة بإيليزي
ب. طواهرية
تم العثور على جثث لثلاثة أفارقة في حالة متقدمة من التعفن، يوم السبت، في الصحاري الواقعة بالجنوب الغربي لبلدية برج عمر إدريس، بدائرة عين أمناس بولاية إيليزي، وتقع المنطقة التي عثر فيها على الجثث في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي عين صالح وبرج عمر إدريس، ما يرجح أنهم كانوا بصدد قطع المسافة الفاصلة بين المدينتين مشيا على الأقدام، أو قد تكون شبكة نقل الرعايا الأفارقة وراء التخلي عنهم بإيهامهم بأن مقصدهم قريب، كما يفعل هؤلاء مرارا.
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وقد تم إجلاء الجثث نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرج عمر إدريس. والجدير بالذكر أن تنقل الرعايا القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على مسافات طويلة بمئات الكيلومترات، بين مدن الجنوب، أصبح ظاهرة خلال الأشهر الأخيرة، على غرار ما يسجله المسافرون على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين إيليزي وورقلة، أين يشاهد قوافل بعشرات المهاجرين غير الشرعيين، يمشون لمسافات طويلة، بينما ما يزال تجار البشر من ضعاف النفوس يتخلون عن الرعايا الأفارقة وسط الصحاري، بإيهامهم بأن المدن التي يقصدونها قريبة من مكان تركهم لهم، ليتفاجأ هؤلاء أنهم وسط صحاري يستحيل قطعها مشيا، ما يؤدى إلى فقدانهم حياتهم وسط هذه المغامرات المميتة.