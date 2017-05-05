احتج سكان وادي الحميز ببرج الكيفان، الأحد، أمام مقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء، للمطالبة بتحديد تاريخ عملية الترحيل التي تأجلت 3 مرات على التوالي، ما أثار غضبهم، خاصة أن آخر عملية لترحيلهم كانت مبرمجة قبيل تشريعيات 4 ماي الجاري، قبل أن تتبخر أحلامهم عندما بلغهم تصريح والي العاصمة الذي يؤكد تأجيل العملية إلى ما قبل رمضان أو إلى وقت لاحق حسبما يروج له بالحي هذه الأيام.
السكان الذين بدا عليهم الغضب والتحسر، أكدوا في تصريح لـ"الشروق"، أنهم ضاقوا ذرعا بالتأجيل الذي طال حيهم الذي يفترض أن يبرمج ضمن أولى عمليات الترحيل نظرا لقربه من الوادى بالإضافة إلى كثافة سكانه الذين يقترب عددهم من 1600 عائلة، فضلا عن المشاكل اليومية التي يتخبط فيها السكان، إلا أن ذلك لم يشفع بأن يبقى حيهم ضمن الأحياء "المنسية"، كيف لا وقد تم تأجيل ترحيلهم ثلاث مرات بعدما أدرجوا في العملية الـ21، في وقت كانت تصريحات رئيس بلدية برج الكيفان السابقة تؤكد أنهم سيرحلون قبل رمضان من السنة الماضية، لتمر سنة كاملة على تأجيل ترحيلهم قبل أن يتم الإعلان عن إدراجهم ضمن المراحل الأولى من عملية الترحيل 22 ثم يتفاجأ هؤلاء بإزاحتهم مرة أخرى من العملية ليطل مرة أخرى والي العاصمة زوخ ويعيد لهم الأمل بعد تحديد تاريخ آخر ضاربا لهم موعدا قبل تشريعيات 4 ماي الجاري، ما دفع السكان إلى الركض واستباق الزمن لتحضير أغراضهم مرة أخرى في "رزم" حتى يجدوا أنفسهم جاهزين في حالة مفاجأتهم بتاريخ جديد للرحلة، لاسيما أنه لا يفصلنا عن شهر رمضان سوى أسبوعين فقط.
وأضاف السكان أن الفترة المقبلة ستصادف دخول أبنائهم في امتحانات نهاية السنة ما قد يضع العملية "قاب قوسين أو أدنى"، وتساءل هؤلاء عن سبب التأجيل الذي طالهم من دون غيرهم من الأحياء، الأمر الذي دفعهم إلى التقرب من الأحياء المزمع استقبالهم بها في كل من الدويرة، كوريفة وأولاد فايت لمعرفة إن كانت جاهزة أو لا، وهي التساؤلات التي دفعتهم إلى الاحتجاج مرة أخرى بمقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء أين تم استقبال ممثلين عنهم، ليطمئنوهم بأن كل الأمور جاهزة تنتظر إشارة من الوالي زوخ لمباشرة العملية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف شابين بوهران كانا يقاتلان في صفوف داعش بليبيا
2ضابط "مندس" يكشف جماعة مرتبطة بـ"داعش" في عين تموشنت
3العثور على جثة مجوهراتي على قارعة الطريق بالشلف
4ثلاث "انتحارات" في ليلة واحدة بقسنطينة
5"عروش" البليدة تنتفض وترفض التنازل عن أراضيها لبناء سكنات "عدل"
Français English
الرأي
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
عمار يزلي
ترامب يبحث عن "حنفاء"!
صالح عوض
عصابة أشرار تتحكم في العالم
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
جمال لعلامي
"طراطير" وطمع التوزير!
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
طالبوا بوقف التلاعب بهم وتحديد تاريخ للترحيل
سكان وادي الحميز يحتجون أمام مقر دائرة الدار البيضاء
راضية مرباح
احتج سكان وادي الحميز ببرج الكيفان، الأحد، أمام مقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء، للمطالبة بتحديد تاريخ عملية الترحيل التي تأجلت 3 مرات على التوالي، ما أثار غضبهم، خاصة أن آخر عملية لترحيلهم كانت مبرمجة قبيل تشريعيات 4 ماي الجاري، قبل أن تتبخر أحلامهم عندما بلغهم تصريح والي العاصمة الذي يؤكد تأجيل العملية إلى ما قبل رمضان أو إلى وقت لاحق حسبما يروج له بالحي هذه الأيام.
تغطيات ذات صلة
سكان وادي الحميز يحتجون أمام مقر دائرة الدار البيضاء
العثور على جثث 3 رعايا أفارقة بإيليزي
ضابط "مندس" يكشف جماعة مرتبطة بـ"داعش" في عين تموشنت
توقيف شابين بوهران كانا يقاتلان في صفوف داعش بليبيا
العثور على جثة مجوهراتي على قارعة الطريق بالشلف
السكان الذين بدا عليهم الغضب والتحسر، أكدوا في تصريح لـ"الشروق"، أنهم ضاقوا ذرعا بالتأجيل الذي طال حيهم الذي يفترض أن يبرمج ضمن أولى عمليات الترحيل نظرا لقربه من الوادى بالإضافة إلى كثافة سكانه الذين يقترب عددهم من 1600 عائلة، فضلا عن المشاكل اليومية التي يتخبط فيها السكان، إلا أن ذلك لم يشفع بأن يبقى حيهم ضمن الأحياء "المنسية"، كيف لا وقد تم تأجيل ترحيلهم ثلاث مرات بعدما أدرجوا في العملية الـ21، في وقت كانت تصريحات رئيس بلدية برج الكيفان السابقة تؤكد أنهم سيرحلون قبل رمضان من السنة الماضية، لتمر سنة كاملة على تأجيل ترحيلهم قبل أن يتم الإعلان عن إدراجهم ضمن المراحل الأولى من عملية الترحيل 22 ثم يتفاجأ هؤلاء بإزاحتهم مرة أخرى من العملية ليطل مرة أخرى والي العاصمة زوخ ويعيد لهم الأمل بعد تحديد تاريخ آخر ضاربا لهم موعدا قبل تشريعيات 4 ماي الجاري، ما دفع السكان إلى الركض واستباق الزمن لتحضير أغراضهم مرة أخرى في "رزم" حتى يجدوا أنفسهم جاهزين في حالة مفاجأتهم بتاريخ جديد للرحلة، لاسيما أنه لا يفصلنا عن شهر رمضان سوى أسبوعين فقط.
وأضاف السكان أن الفترة المقبلة ستصادف دخول أبنائهم في امتحانات نهاية السنة ما قد يضع العملية "قاب قوسين أو أدنى"، وتساءل هؤلاء عن سبب التأجيل الذي طالهم من دون غيرهم من الأحياء، الأمر الذي دفعهم إلى التقرب من الأحياء المزمع استقبالهم بها في كل من الدويرة، كوريفة وأولاد فايت لمعرفة إن كانت جاهزة أو لا، وهي التساؤلات التي دفعتهم إلى الاحتجاج مرة أخرى بمقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء أين تم استقبال ممثلين عنهم، ليطمئنوهم بأن كل الأمور جاهزة تنتظر إشارة من الوالي زوخ لمباشرة العملية.