قال شهود عيان، إن إطلاق نار كثيف اندلع، الاثنين، في أبيدجان وبواكيه أكبر مدينتين في ساحل العاج، في خضم عملية للجيش تهدف إلى إنهاء حركة تمرد في أرجاء البلاد بدأها قبل أربعة أيام جنود يطالبون بمكافآت.
وبدأ الجنود الموالون للحكومة بالتقدم باتجاه مدينة بواكيه مركز التمرد، الأحد. وتردد دوي إطلاق نار متقطع، مساء الأحد، بواكيه وفي معسكرات للجيش في العاصمة أبيدجان. واشتدت كثافة إطلاق النار في المدينتين قبيل الفجر.
كما ترددت، الاثنين، أصداء إطلاق النار الكثيف في مدينة دالوا وهي أحد مراكز زراعة الكاكاو في المنطقة.
وقال أحد سكان أبيدجان الذي يعيش بالقرب من السفارة الأمريكية والمقر الرئاسي: "أسمع صوت بنادق كلاشنيكوف وسلاح أثقل. بدأ الأمر نحو الخامسة صباحاً (05:00 بتوقيت غرينتش) واستمر ساعة. إنه كثيف".
كما أفاد شخص آخر من سكان أبيدجان، بأن الجنود المتمردين خرجوا من أكبر معسكر للجيش في البلاد ونصبوا متاريس وقطعوا حركة السير على طول واحد من الطرق الرئيسية في شرق البلاد.
وقال أحد السكان في بواكيه: "كان هناك إطلاق نار كثيف عند المدخل الشمالي للمدينة وفي وسط المدينة. لقد هدأ قليلاً لكننا ما زلنا نسمع الطلقات النارية". كما أكد شخص ثان من سكان المدينة حدوث إطلاق النار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1ماكرون سيصحح أخطاء سلفه مع الجزائر.. ولن يخسرها من أجل المغرب
2ماكرون يُعيّن الاثنين رئيساً للوزراء قبل أن يزور برلين
3الكوليرا تحصد أرواح 115 في صنعاء
4إطلاق نار كثيف في أكبر مدينتين في ساحل العاج
5الفلسطينيون يُحيون الذكرى الـ69 للنكبة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
عمار يزلي
ترامب يبحث عن "حنفاء"!
صالح عوض
عصابة أشرار تتحكم في العالم
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إطلاق نار كثيف في أكبر مدينتين في ساحل العاج
رويترز - الشروق أونلاين
قال شهود عيان، إن إطلاق نار كثيف اندلع، الاثنين، في أبيدجان وبواكيه أكبر مدينتين في ساحل العاج، في خضم عملية للجيش تهدف إلى إنهاء حركة تمرد في أرجاء البلاد بدأها قبل أربعة أيام جنود يطالبون بمكافآت.
تغطيات ذات صلة
إطلاق نار كثيف في أكبر مدينتين في ساحل العاج
ماكرون يُعيّن الاثنين رئيساً للوزراء قبل أن يزور برلين
الكوليرا تحصد أرواح 115 في صنعاء
ماكرون سيصحح أخطاء سلفه مع الجزائر.. ولن يخسرها من أجل المغرب
الصين تدعم مبادرة "الحزام والطريق" بـ 79 مليار دولار
وبدأ الجنود الموالون للحكومة بالتقدم باتجاه مدينة بواكيه مركز التمرد، الأحد. وتردد دوي إطلاق نار متقطع، مساء الأحد، بواكيه وفي معسكرات للجيش في العاصمة أبيدجان. واشتدت كثافة إطلاق النار في المدينتين قبيل الفجر.
كما ترددت، الاثنين، أصداء إطلاق النار الكثيف في مدينة دالوا وهي أحد مراكز زراعة الكاكاو في المنطقة.
وقال أحد سكان أبيدجان الذي يعيش بالقرب من السفارة الأمريكية والمقر الرئاسي: "أسمع صوت بنادق كلاشنيكوف وسلاح أثقل. بدأ الأمر نحو الخامسة صباحاً (05:00 بتوقيت غرينتش) واستمر ساعة. إنه كثيف".
كما أفاد شخص آخر من سكان أبيدجان، بأن الجنود المتمردين خرجوا من أكبر معسكر للجيش في البلاد ونصبوا متاريس وقطعوا حركة السير على طول واحد من الطرق الرئيسية في شرق البلاد.
وقال أحد السكان في بواكيه: "كان هناك إطلاق نار كثيف عند المدخل الشمالي للمدينة وفي وسط المدينة. لقد هدأ قليلاً لكننا ما زلنا نسمع الطلقات النارية". كما أكد شخص ثان من سكان المدينة حدوث إطلاق النار.