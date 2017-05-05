بالمسيرات والمهرجانات الفلسطينيون يُحيون الذكرى الـ69 للنكبة

يُحيي الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ودول الشتات، الاثنين، الذكرى الـ69 للنكبة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 ماي من كل عام، بمسيرات احتجاجية وإقامة معارض تراثية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم وارتباطهم بها.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، في ذلك العام، الذي شهد تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، هرباً من مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية، والتي أدت إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.

ويشدد جيش الاحتلال، في مثل هذا اليوم، من إجراءاته الأمنية في الضفة الغربية منذ ساعات الصباح الأولى حيث ينشر دوريات عسكرية على مفترقات الطرق؛ تحسباً لوقوع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقال تقرير إحصائي فلسطيني، صدر الخميس الماضي، بمناسبة ذكرى النكبة، إن عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ أحداث "النكبة".

وأشار إلى أن "إسرائيل" تسيطر في الوقت الراهن على أكثر من 85 في المائة من أراضي "فلسطين التاريخية"، والبالغة مساحتها حوالي 27 ألف كيلو متر مربع.





مسيرات ومهرجانات في الضفة الغربية

نظم فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الاثنين)، مسيرات ومهرجانات، إحياء للذكرى الـ69 للنكبة، كما أوردت الأناضول.

وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام الفلسطينية وأعلاماً سوداء، كتب عليها "حق العودة"، كما رفعوا مجسمات لمفاتيح ترمز لحقهم بالعودة لقراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وأُطلقت صافرة لمدة 69 ثانية (بعدد سنوات ذكرى النكبة)، عبر مكبرات صوت المساجد في مختلف أنحاء الضفة.

وفي مدينة رام الله (وسط)، انطلقت مسيرة مركزية دعت لها اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة، من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجابت عدة شوارع، وصولاً لخيمة التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، المقامة على ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وأقيم مهرجان خطابي على ميدان "عرفات"، أكد خلاله المتحدثون على حق الفلسطينيين بالعودة لديارهم.

وقال محمد عليان، منسق "اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، في كلمة له خلال المهرجان: "69 عاماً مضت على نكبة شعبنا، استطاع الاحتلال خلالها قتلنا واعتقالنا وهدم منازلنا لكنه لن يكسر فينا الإرادة لتجسيد حلم الدولة والعودة".

وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت الذي لن يتغير بالتمسك بحق العودة لقرانا وبلداتنا التي هجرنا منها".





مسيرة في غزة

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، في مسيرة، دعت لها "لجنة القوى والفصائل الفلسطينية"، إحياء للذكرى الـ69 للنكبة، وفقاً للأناضول.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي جابت بعض شوارع غزة، وتوقفت أمام مقر منظمة (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة، غربي المدينة، لافتات كُتب على بعضها: "عائدون يا فلسطين"، و"الأجداد يموتون والأبناء لا ينسون".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، في كلمة باسم الفصائل، ألقاها على هامش المسيرة: "نؤكد في هذه الذكرى تمسكنا بحقنا المشروع والعادل بالعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها عام 1948".

وأضاف عزام: "مصرون على التمسك بحقوقنا ورغم كل المؤامرات الدولية والإقليمية التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني".

وشارك في المسيرة، حركات فلسطينية منها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة الأحرار.