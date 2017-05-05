سطرت، المديرية العامة للأمن، بالتنسيق مع وزارة التربية، في إطار تأمين مجريات الامتحانات المدرسية الرسمية، مخططا وقائيا يضمن التغطية الأمنية لمركز الطبع، مراكز الإجراء ومراكز التجميع للترميز وكذا مراكز التصحيح، من خلال تجنيد 20 ألف شرطي عبر 48 ولاية.
وتدخل هذه الخطوة في إطار التنسيق بين وحدات الأمن والوزارة الوصية، من أجل إنجاح ظروف إجراء الامتحانات الثلاثة، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا المقرر في 11 جوان المقبل، فيما سيجرى امتحان شهادة التعليم المتوسط ما بين 4 و6 من نفس الشهر، ليكون تلاميذ السنة خامسة ابتدائي على موعد مع امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف "السانكيام" في 24 ماي الجاري.
وحدات الأمن ستشارك بجميع وسائلها البشرية والمادية، وذلك عن طريق تفعيل مخطط وقائي عملياتي، يضمن التغطية لمركز الطبع الوحيد المتواجد على مستوى الفرع الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الكائن بالقبة بالعاصمة، ومراكز الإجراء، والتجميع للترميز ومراكز التصحيح وإعلان النتائج، حيث ستعمل مصالح الشرطة على ضمان المرافقة "الأمنية" من طرف وحداتها للمواضيع وأوراق الإجابات بالتنسيق مع موظفي قطاع التربية، إلى مراكز الامتحان وتوفير الأمن لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها، ومقرات مديريات التربية إلى جانب تأميـن نقل مواضيع الامتحانات في وقتها المحدد، مع مرافقة توزيع مواضيع الامتحانات من مديريات التربية إلى مراكز الامتحان، وتأميـن نقل أوراق الأجوبة من مراكز الإجراء إلى مديريات التربية، ومن مديريات التربية باتجاه مراكز التصحيح.
كما، ستتكفل وحدات الشرطة بتعزيز تشكيلات أمن الطرقات عبر مختلف الطرق الوطنية والولائية والبلدية، خاصة المؤدية إلى مراكز الإجراء، وذلك قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1آيت حمودة: أنا ضد مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها بالجزائر
2مقري "يخوّف" مجلس الشورى.. وعودتنا للحكومة مطلب شعبي
3سلال "يُفاوض" ولد عباس حول حقائب الآفلان في الحكومة
4إقصاء كل أستاذ يرفض الالتحاق بمكان منصبه
5دربال يطالب بصلاحيات أكبر لهيئته
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
عمار يزلي
ترامب يبحث عن "حنفاء"!
صالح عوض
عصابة أشرار تتحكم في العالم
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
مخطط عملياتي لضمان راحة مليوني مترشح في الأطوار الثلاث
20 ألف شرطي لتأمين امتحانات البكالوريا
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
سطرت، المديرية العامة للأمن، بالتنسيق مع وزارة التربية، في إطار تأمين مجريات الامتحانات المدرسية الرسمية، مخططا وقائيا يضمن التغطية الأمنية لمركز الطبع، مراكز الإجراء ومراكز التجميع للترميز وكذا مراكز التصحيح، من خلال تجنيد 20 ألف شرطي عبر 48 ولاية.
تغطيات ذات صلة
إطلاق جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
جزائريون غابوا 13 مليون يوم عن العمل
"لن نشارك في صالون السيارات"!
20 ألف شرطي لتأمين امتحانات البكالوريا
"نزلاء البرلمان" الجدد يستعدون.. وإيداليا والعايب الأوفر حظا لرئاسته
وتدخل هذه الخطوة في إطار التنسيق بين وحدات الأمن والوزارة الوصية، من أجل إنجاح ظروف إجراء الامتحانات الثلاثة، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا المقرر في 11 جوان المقبل، فيما سيجرى امتحان شهادة التعليم المتوسط ما بين 4 و6 من نفس الشهر، ليكون تلاميذ السنة خامسة ابتدائي على موعد مع امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف "السانكيام" في 24 ماي الجاري.
وحدات الأمن ستشارك بجميع وسائلها البشرية والمادية، وذلك عن طريق تفعيل مخطط وقائي عملياتي، يضمن التغطية لمركز الطبع الوحيد المتواجد على مستوى الفرع الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الكائن بالقبة بالعاصمة، ومراكز الإجراء، والتجميع للترميز ومراكز التصحيح وإعلان النتائج، حيث ستعمل مصالح الشرطة على ضمان المرافقة "الأمنية" من طرف وحداتها للمواضيع وأوراق الإجابات بالتنسيق مع موظفي قطاع التربية، إلى مراكز الامتحان وتوفير الأمن لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها، ومقرات مديريات التربية إلى جانب تأميـن نقل مواضيع الامتحانات في وقتها المحدد، مع مرافقة توزيع مواضيع الامتحانات من مديريات التربية إلى مراكز الامتحان، وتأميـن نقل أوراق الأجوبة من مراكز الإجراء إلى مديريات التربية، ومن مديريات التربية باتجاه مراكز التصحيح.
كما، ستتكفل وحدات الشرطة بتعزيز تشكيلات أمن الطرقات عبر مختلف الطرق الوطنية والولائية والبلدية، خاصة المؤدية إلى مراكز الإجراء، وذلك قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات.