بث التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية، الاثنين، فيديو لعملية "إطلاق أحدث صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية كبيرة"، كما أورد موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الجديد، الأحد، مما أتاح لزعيم البلاد كيم جونغ أون توجيه رسالة تحذير واثقة للولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن الصاروخ الذي لم تذكر طرازه، أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وانطلق لمسافة 787 كيلومتراً ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلومتر.
وسقط الصاروخ في البحر قرب روسيا في عملية إطلاق وصفتها الولايات المتحدة بأنها رسالة إلى كوريا الجنوبية بعد أيام من تولي رئيسها الجديد السلطة متعهداً بالدخول في حوار مع بيونغ يانغ.
وقد تم تطوير الصاروخ حديثاً حيث يتراوح مداه من المتوسط إلى البعيد بهدف التأكد من القدرة على حمل "رأس حربي ثقيل كبير الحجم".
وأضافت الوكالة، أن "التجربة استهدفت التأكد من المواصفات التكتيكية والتكنولوجية للصاروخ الباليستي المطور حديثاً والقادر على حمل رأس حربي نووي كبير الحجم".
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كوريا الشمالية تبث فيديو إطلاق الصاروخ النووي الكبير
وكالات - الشروق أونلاين
بث التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية، الاثنين، فيديو لعملية "إطلاق أحدث صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية كبيرة"، كما أورد موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
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وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الجديد، الأحد، مما أتاح لزعيم البلاد كيم جونغ أون توجيه رسالة تحذير واثقة للولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن الصاروخ الذي لم تذكر طرازه، أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وانطلق لمسافة 787 كيلومتراً ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلومتر.
وسقط الصاروخ في البحر قرب روسيا في عملية إطلاق وصفتها الولايات المتحدة بأنها رسالة إلى كوريا الجنوبية بعد أيام من تولي رئيسها الجديد السلطة متعهداً بالدخول في حوار مع بيونغ يانغ.
وقد تم تطوير الصاروخ حديثاً حيث يتراوح مداه من المتوسط إلى البعيد بهدف التأكد من القدرة على حمل "رأس حربي ثقيل كبير الحجم".
وأضافت الوكالة، أن "التجربة استهدفت التأكد من المواصفات التكتيكية والتكنولوجية للصاروخ الباليستي المطور حديثاً والقادر على حمل رأس حربي نووي كبير الحجم".
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