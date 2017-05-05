موضوعها "الحفاظ على البيئة" إطلاق جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الاتصال، الإثنين، عن تنظيم الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وهذا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر، حيث سيكون موضوعها هذا العام "الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية".

وأوضحت الوزارة أن هذه الجائزة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي 2015 تعدّ "اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية".

وتتمثل الأصناف الصحفية التي تفتح لها أبواب المشاركة في المسابقة في الإعلام المكتوب، التلفزي، الإذاعي والإلكتروني وكذا فئة الصور.

ومن بين الشروط المنصوص عليها في المسابقة أن يكون المشارك "حاملا للجنسية الجزائرية وحاملا للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وألا يكون عضوا في لجنة التحكيم إضافة إلى ضرورة أن تكون الأعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2016-2017".

وفي ذات السياق أوضحت الوزارة أن الفائزين في الفئات الأربع الأولى (الإعلام المكتوب، التلفزي، الإذاعي والإلكتروني) سينالون جوائز مالية تقدر بـ 1.000.000 دج للفائز الأول و500.000 دج للفائز الثاني و300.000 دج للفائز الثالث.

أما بالنسبة للفئة الخامسة (الصورة) فينال صاحب أحسن صورة فوتوغرافية، رسم صحفي أو رسم كاريكاتوري مبلغ 100.000 دج.

وذكر نفس المصدر أن ملفات المشاركة يتم إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف على العنوان التالي: وزارة الاتصال، 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر، مشيرا إلى أن آخر أجل لتسليم الملفات هو يوم 31 أوت 2017.

وبالنسبة لاستمارات الترشح للمشاركة في هذه المسابقة يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar