نقلوا إلى مركز استقبال أسيميني في كالياري إنقاذ 14 حراقا جزائريا جنوب سردينيا

قالت مصادر أمنية إيطالية، الإثنين، إن سفينة تجارية كانت تمر في خليج سردينيا، تمكنت من إتمام عملية إنقاذ لـ14 شخصا كانوا على متن قارب صغير انطلق من الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، نقلا عن المصادر قولها إنه "وفقا لمعلومات أولية، فإن الأمر يتعلق بأشخاص بالغين انطلقوا ليلة الأحد إلى الإثنين، من ساحل الجزائر وتوجهوا نحو سردينيا"، غرب إيطاليا، وقد "شوهد قاربهم قبل الفجر على بعد 20 ميلا بحريا تقريبا عن الساحل الجنوبي لجزيرة سردينيا"، مبينة أن "قبطان السفينة أطلق إجراءات الطوارئ، وأبلغ في الوقت ذاته قوات خفر السواحل التي أرسلت زورق دورية لنقل المهاجرين إلى الساحل".

وخلصت المصادر إلى القول إن "قارب الدورية يبحر الآن نحو ميناء سردينيا، حيث سيتم فحص المهاجرين واصطحابهم من ثم إلى مركز استقبال أسيميني في كالياري"، عاصمة الجزيرة.

وأفادت المصادر أن طريقا جديدة للهجرة السرية نحو إيطاليا قد فتحت من خلال جزيرة سردينيا، والتي تشهد وصول قوارب هجرة عديدة تحمل مجموعات صغير من المهاجرين الذين يزعمون أنهم من تونس أو الجزائر.