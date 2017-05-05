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ماكرون يعين إدوارد فيليب رئيساً للوزراء
عيّن الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون، الاثنين، رئيس بلدية "لو هافر" اليميني المحافظ إدوارد فيليب رئيساً جديداً للوزراء.
وكان إدوارد فيليب (46 عاماً) النائب اليميني العضو في حزب الجمهوريين والمقرب من رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه، من الأسماء المطروحة بقوة لشغل هذا المنصب.
ومن المقرر أن يتوجه ماكرون في وقت لاحق، الاثنين، إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤشر إلى الأهمية التي يوليها للمحور الفرنسي الألماني وإنعاش أوروبا.
وكان ماكرون وعد في أول خطاب رسمي، الأحد، "بجمع" الفرنسيين وتحقيق "المصالحة" بينهم، وإعادة الثقة إليهم، وإعادة تأسيس أوروبا وجعلها "أكثر فاعلية وأكثر ديمقراطية".
ومن المفترض أن يعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء المعيّن اليوم، تشكيلة الحكومة الجديدة الثلاثاء على الأرجح، قبل شهر من انتخابات تشريعية حاسمة.
جدير بالذكر، أن تعيين فيليب يعد سابقة لا مثيل لها في فرنسا بعد الحرب، حين اختار رئيس الجمهورية ماكرون بشكل طوعي رئيساً للحكومة من خارج حزبه.
فؤاد من سدراتة2017/05/15 على 14:511
رئيس جمهورية 39 سنة رئيس حكومته 46 سنة فففففففففف شئ مؤسف