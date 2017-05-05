في الفترة الممتدة بين 16 الى 18 ماي 2017 إنطلاق أشغال الندوة العربية حول تفتيش العمل بالجزائر

ينظم المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، التابع لمنظمة العمل العربية، الثلاثاء، فعاليات أشغال الندوة العربية حول موضوع "تفتيش العمل" أداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره "، في الفترة الممتدة بين 16 الى 18 ماي المقبل، بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، والتي سيشرف على افتتاحها كل من محمد خياط الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وفايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وسيشارك في الدورة حسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الإثنين، تحصلت "الشروق أونلاين" على نسخة منه، كل من الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وكذا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزاراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيتناول المشاركون بالدراسة والتحليل العديد من المحاور سيما، تفتيش العمل في معايير العمل العربية والصعوبات التي تواجه تفتيش العمل في الدول العربية وسبل تجاوزها، وكذا آليات تطوير التعاون بين جهاز تفتيش العمل والقضاء والأجهزة الرقابية الأخرى.