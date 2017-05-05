23 قتيلاً في ضربات جوية شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن 23 شخصاً أغلبهم من المدنيين قتلوا في ضربات جوية، فجر الاثنين، على بلدة حدودية في محافظة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شرق سوريا.

وقال المرصد الذي يراقب الحرب، إن مقاتلات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت بلدة البوكمال قرب الحدود مع العراق. وتابع أن الطائرات قصفت منطقة قريبة من منطقة سكنية ومسجد مما أسفر كذلك عن إصابة العشرات بجروح.

وقالت وكالة أعماق للأنباء الناطقة باسم التنظيم المتشدد، إن التحالف قتل 15 شخصاً وأصاب 35 بجروح في البوكمال.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم التحالف بقيادة واشنطن لقتال تنظيم "داعش" للتعليق.

ويسيطر "داعش" على أغلب أراضي محافظة دير الزور باستثناء جيب في الوسط وقاعدة جوية قريبة تسيطر عليها قوات الحكومة. وتربط المحافظة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

وكان الجيش الأمريكي قال إنه يبذل "جهوداً استثنائية" لتجنب قتل المدنيين في غاراته الجوية على سوريا والعراق.