محافظو الغابات يطالبون بتسليحهم ويهددون بالإضراب

طالب زهاء مائة محافظ جهوي للغابات من عشرين ولاية في لقاء بباتنة، الأحد، السلطات العليا للبلاد تمكينهم من السلاح لأداء مهامهم ومواجهة عصابات الصيد ولصوص الأشجار والغابات قصد الاستفادة من الفحم.

وطالب عدد من المتدخلين رفع التجميد عن 1200 منصب كانت مقررة للقطاع للسماح له بحيازة كوادر بشرية تسمح بالسيطرة على أكبر قدر من المساحات الغابية ولمواجهة آثار بارونات الخشب ونهب العقار الغابي. كما جددوا مطلب اعتماد مبدأ السلك الشبيه للاستفادة من خبرات الأعوان والحراس السابقين في مهام تقنية.

وأكد عدد من المتدخلين أن غرامة 1000 دج لقاطع الشجرة زهيدة جدا ويتطلب الأمر رفعها لقيمة مالية أعلى نظرا لقيمة الشجرة وخطورة جرم التقطيع. وهدد المشاركون بتنظيم احتجاج وطني إذا لم تسارع السلطات الوصية إلى التكفل بهذه الانشغالات.