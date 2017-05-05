لعهدة تدوم سنتين الهامل رئيسا لـ"الأفريبول"

انتخب المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الإثنين، رئيسا لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول)، وذلك لعهدة تدوم سنتين.

وتم انتخاب اللواء هامل بموافقة ودعم جميع الأعضاء في هذه الآلية من قادة ومسؤولي الشرطة على مستوى جميع الدول الإفريقية.

وأوضح اللواء هامل في كلمة له خلال أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) التي تتواصل لليوم الثاني بالجزائر العاصمة "أننا سنعمل على توثيق التعاون بين أجهزتنا من خلال وضع أنظمة اتصال عصرية لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للأوطان، تكون تحت تصرف أجهزة الشرطة الإفريقية".

وأعرب اللواء هامل عن "امتنانه وتقديره للثقة الكبيرة التي وضعت في شخصه بتكليفه برئاسة الجمعية العامة للأفريبول"، متعهدا بالعمل على "تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الجميع في إطار إنجاح السير الحسن لهذا الانجاز الإفريقي".

وشدد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل عقب انتخابه، على أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية بوضع أنظمة اتصال عصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان.

وأضاف أنه "بعد تحديد مواطن القوة والثغرات المحتملة، سيتم العمل على وضع نظام ملائم لتطوير القدرات البشرية لأجهزة الشرطة الافريقية وتنميتها بصفة ناجعة".

وأكد بالمناسبة أنه "بتعاون الجميع، سيتم جعل هذه المنظمة الأمنية أكثر فعالية"، مبرزا أن "الأولوية ستكون لدعم القدرات التقنية لكافة أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية بضمان التبادل السريع لقاعدة البيانات وأيضا دعم الدراسات والأبحاث والتدريب والتكوين في جميع ميادين الشرطة واختصاصاتها".

وقال اللواء هامل أن هذه هي "أولويات الأجندة التي نراها في الوقت الراهن ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الحالية والمستجدة لما فيه مصلحة وأمن بلداننا وشعوبنا".