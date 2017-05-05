جنايات وهران تدين أفراد شبكة على صلة بداعش

قضت، الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضية الإرهاب التي تناولتها "الشروق" في عدد الإثنين، بتوقيع أحكام تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، معني بها كمتهمين 12 شخصا بينهم 3 أشخاص من عائلة واحدة وطالب جامعي، بداعي تورطهم في أعمال تربطهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وتوبع، المعنيون بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، حيازة ذخيرة حية والمتاجرة فيها دون رخصة، نشر مطبوعات وتسجيلات عمدا تشيد بالأعمال الإرهابية، عدم الإبلاغ عن جناية، وذلك على خلفية، ضلوعهم ضمن شبكة تنشط في الأعمال الإرهابية بعين تموشنت، التي تم تفكيكها من طرف مصالح الأمن عن طريق ضابط متسرب، الذي كشف خبايا الشبكة التي كان رأسها المدبر يدعو الشباب للجهاد، عن طريق توزيع مطبوعات ونشر تسجيلات تمجد الإرهاب، إذ كان موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يستعمل من طرف الأخير وجماعته للتواصل مع إرهابيين خارج الوطن، الذين كانوا يخططون لعملية تفجيرية بالتراب الوطني.