الداخلية تتكفل بإطعام المترشحين "للسانكيام"

ستتكفل، وزارة الداخلية بإطعام التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام"، بحيث أبرقت مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، تطلب منها إحصاء عدد المترشحين لتوفير الوجبات في 24 ماي الجاري وهو يوم الامتحان.

علمت "الشروق"، أن الجدل القائم حول الهيئة المسيرة للمطاعم المدرسية، خاصة في ظل تأخر صدور المرسوم التنفيذي الجديد المنظم لها، إثر تعديله، و بسبب إجراءات التقشف المعتمدة منذ حوالي سنتين، قد أدى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى اتخاذ قرار التكفل بالتلاميذ المترشحين لامتحان شهادة الابتدائي دورة ماي 2017، من خلال توفير "وجبات" لفائدتهم يوم الامتحان، مثلما جرت العادة، وهي العملية التي كانت تتكفل بها وزارة التربية الوطنية على مدار السنوات. فيما طلبت من المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية في برقية، إحصاء المترشحين في أقرب الآجال.