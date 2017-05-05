لا تراجع عن مطلب الحق في التقاعد دون شرط السن نقابيون بالمنطقة الصناعية للرويبة يحتجون ويحذرون

احتج نقابيون تابعون للفرع المحلي للمنطقة الصناعية بالرويبة، تنديدا بالمشاكل المهنية التي يتخبط فيها ألاف العمال، في مقدمتها تأخر صب الأجور، انهيار القدرة الشرائية وتراجع المكتسبات المهنية، فيما أبدوا تمسكهم بمطلب الحق في التقاعد دون شرط السن، وكذا رفضهم لمحتوى مشروع قانون العمل الجديد.

وحذر الأمين العام للفرع المحلي للمنطقة الصناعية للرويبة مسعودي مقداد، الإثنين، لـ"الشروق"، الحكومة من حالة الغليان التي تعيشها أحد أكبر المناطق الصناعية بوسط البلاد، بسبب الصعوبات المالية التي تتخبط فيها عدد من المؤسسات، بلغت إلى حد عجزها عن تمويل المشاريع وحتى صب أجور عمالها.

وأكد المتحدث أن تفاقم وتواصل هذه المشاكل سيؤدي حتما إلى سيناريو تسريح العمال وحل المؤسسات، لاسيما في ظل ما أسماه "تغول" أرباب "المال" الخواص والطرق المشبوهة التي يتم بها منح الصفقات دون احترام دفتر الشروط والقوانين المعمول بها .

وأوضح المتحدث رفض العمال جملة وتفصيلا لمحتوى مشروع قانون العمل الجديد الذي عرضته الحكومة على عدد من النقابات، لما يحمله من تراجع رهيب لمكتسباتهم وحقوقهم المهنية، في وقت أكد أن الحق في التقاعد دون تحديد شرط السن، مطلب لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال، مضيفا أنه إزاء جميع هذه المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة والعامل، تنذر بالتوجه إلى وضع غير قابل للترقيع.