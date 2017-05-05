احتج الإثنين، عشرات المقصين من عمليات الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر منذ 2014، أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بإنصافهم والرد على طعونهم التي أودعوها على مستوى الدوائر، في حين حمل رئيس ديوان والي العاصمة مسؤولية الرد على الطعون للولاة المنتدبين الذين يتحاشون منحهم نتائج الطعون.
المحتجون القادمون من 5 مقاطعات إدارية، وهي باب الوادي، الرويبة، سيدي أمحمد، حسين داي، بئر مراد ريس، اتهموا لجان الأحياء بالتلاعب بقوائم المستفيدين وإدراج عائلات تقطن خارج الحي وكذا بولايات مجاورة، متحججين بأن العديد من المستفيدين منحت لهم سكنات بغير وجه حق، كما اتهموا اللجان بتوزيعها عن طريق المحسوبية، مضيفين في تصريح لـ "الشروق" أن العديد من المستفيدين لديهم ممتلكات خاصة بالعاصمة وفي ولايات أخرى.
واستغرب المحتجون الذين كانوا يقطنون عبر 11 حيا قصديريا، على غرار حي عمر أوهيب والبلاطو وتكابو وكذا الذين كانوا يقطنون حي كروش القصديري بالرغاية والمقصون من حي "سارفونتاس" وحي عين المالحة ووادي الحميز في الشق التابع لبرج الكيفان ومقصو أحياء بلدية الرويبة، وحي كوكا كولا وحي الملعب وحي مزرعة محمد خميسي، فضلا عن مقصي حي قصبار ديروني للمقرية عن الأسباب الحقيقة وراء عدم ترحيلهم وشطب أسمائهم، بالرغم من أحقيتهم في السكن، مطالبين بلجنة تحقيق يشرف عليها الوالي زوخ شخصيا لدراسة طعونهم وإعطائهم حقوقهم، خصوصا بعد تهرب مسؤولي الدوائر من مسؤولياتهم الذين حملوها بدورهم لمسؤولي الولاية، حيث أكدوا أن نتائج الطعون ليست من اختصاصهم بل من اختصاص مصالح ولاية الجزائر.
وقال رئيس ديوان ولاية الجزائر عمراني محمد لـ"الشروق" إن كل العائلات التي تم استبعادها من 21 عملية إعادة إسكان التي تملك دليلا ماديا أو لم تكمل ملفاتها وتملك إثباتات جديدة فعليها التقدم بها إلى الدوائر الإدارية أو إلى خلية الإصغاء بولاية الجزائر وإن كان لديها الحق فسيتم ترحيلها، مضيفا أن باب الطعون لا يزال مفتوحا.
وأكد عمراني أن "كل الملفات درست وحققت فيها مصالح، ومن يملك دليلا واحدا لم يأخذ بعيد الاعتبار من طرف الإدارة فليتوجه إلى العدالة لاسترجاعه"، وعن تهرب الولاة المنتدبين من كشف نتائج الطعون للمقصين، قال المتحدث: "تلقينا شكاوى من المواطنين تفيد بأن المقاطعات الإدارية تتحاشى إعطاء أجوبة ونتائج الطعون للمستبعدين من الترحيل لأن نتائج الطعون توجه بطريقة آلية إلى مسوؤلي المقاطعات"، مضيفا: "المسؤولية يتحملها الولاة المنتدبون الـ13 وعليهم أن يكونوا صرحاء مع المواطنين".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1مقري "يخوّف" مجلس الشورى.. وعودتنا للحكومة مطلب شعبي
2سلال "يُفاوض" ولد عباس حول حقائب الآفلان في الحكومة
3إقصاء كل أستاذ يرفض الالتحاق بمكان منصبه
4"لن نشارك في صالون السيارات"!
5"نزلاء البرلمان" الجدد يستعدون.. وإيداليا والعايب الأوفر حظا لرئاسته
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
عمار يزلي
ترامب يبحث عن "حنفاء"!
صالح عوض
عصابة أشرار تتحكم في العالم
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
بسبب التماطل في دراسة الطعون وتهميشهم
سكان 11 حيا قصديريا ينتفضون أمام مقر ولاية الجزائر
إيمان بوخليف
احتج الإثنين، عشرات المقصين من عمليات الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر منذ 2014، أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بإنصافهم والرد على طعونهم التي أودعوها على مستوى الدوائر، في حين حمل رئيس ديوان والي العاصمة مسؤولية الرد على الطعون للولاة المنتدبين الذين يتحاشون منحهم نتائج الطعون.
تغطيات ذات صلة
نعمل لتحسين المعارف في مجال مكافحة التهديدات السيبرانية
سكان 11 حيا قصديريا ينتفضون أمام مقر ولاية الجزائر
نقابيون بالمنطقة الصناعية للرويبة يحتجون ويحذرون
الداخلية تتكفل بإطعام المترشحين "للسانكيام"
مقري: لن نركب قطارا نحو المجهول
المحتجون القادمون من 5 مقاطعات إدارية، وهي باب الوادي، الرويبة، سيدي أمحمد، حسين داي، بئر مراد ريس، اتهموا لجان الأحياء بالتلاعب بقوائم المستفيدين وإدراج عائلات تقطن خارج الحي وكذا بولايات مجاورة، متحججين بأن العديد من المستفيدين منحت لهم سكنات بغير وجه حق، كما اتهموا اللجان بتوزيعها عن طريق المحسوبية، مضيفين في تصريح لـ "الشروق" أن العديد من المستفيدين لديهم ممتلكات خاصة بالعاصمة وفي ولايات أخرى.
واستغرب المحتجون الذين كانوا يقطنون عبر 11 حيا قصديريا، على غرار حي عمر أوهيب والبلاطو وتكابو وكذا الذين كانوا يقطنون حي كروش القصديري بالرغاية والمقصون من حي "سارفونتاس" وحي عين المالحة ووادي الحميز في الشق التابع لبرج الكيفان ومقصو أحياء بلدية الرويبة، وحي كوكا كولا وحي الملعب وحي مزرعة محمد خميسي، فضلا عن مقصي حي قصبار ديروني للمقرية عن الأسباب الحقيقة وراء عدم ترحيلهم وشطب أسمائهم، بالرغم من أحقيتهم في السكن، مطالبين بلجنة تحقيق يشرف عليها الوالي زوخ شخصيا لدراسة طعونهم وإعطائهم حقوقهم، خصوصا بعد تهرب مسؤولي الدوائر من مسؤولياتهم الذين حملوها بدورهم لمسؤولي الولاية، حيث أكدوا أن نتائج الطعون ليست من اختصاصهم بل من اختصاص مصالح ولاية الجزائر.
وقال رئيس ديوان ولاية الجزائر عمراني محمد لـ"الشروق" إن كل العائلات التي تم استبعادها من 21 عملية إعادة إسكان التي تملك دليلا ماديا أو لم تكمل ملفاتها وتملك إثباتات جديدة فعليها التقدم بها إلى الدوائر الإدارية أو إلى خلية الإصغاء بولاية الجزائر وإن كان لديها الحق فسيتم ترحيلها، مضيفا أن باب الطعون لا يزال مفتوحا.
وأكد عمراني أن "كل الملفات درست وحققت فيها مصالح، ومن يملك دليلا واحدا لم يأخذ بعيد الاعتبار من طرف الإدارة فليتوجه إلى العدالة لاسترجاعه"، وعن تهرب الولاة المنتدبين من كشف نتائج الطعون للمقصين، قال المتحدث: "تلقينا شكاوى من المواطنين تفيد بأن المقاطعات الإدارية تتحاشى إعطاء أجوبة ونتائج الطعون للمستبعدين من الترحيل لأن نتائج الطعون توجه بطريقة آلية إلى مسوؤلي المقاطعات"، مضيفا: "المسؤولية يتحملها الولاة المنتدبون الـ13 وعليهم أن يكونوا صرحاء مع المواطنين".