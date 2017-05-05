رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش: نعمل لتحسين المعارف في مجال مكافحة التهديدات السيبرانية

أكد اللواء زراد الشريف، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، أن تنظيم الملتقى الأول حول الأمن السيبراني والدفاع السيبراني بالجزائر تحت شعار: "الدفاع السيبراني: مكون أساسي للأمن والدفاع الوطني"، يأتي من أجل خلق فضاء نقاش بين مختلف الفاعلين في الفضاء السيبراني على المستوى الوطني، لفهم أفضل رهانات الأمن السيبراني والدفاع السيبراني، ولتحسين وإثراء المعارف في مجال الوقاية ومكافحة التهديدات السيبرانية، وكذا تحديد أثرها على الأمن الوطني.

وينظم الجيش الوطني الشعبي يومي 15 و16 ماي الجاري، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، هذا الملتقى، بحضور ضباط ألوية وعمداء وإطارات من الجيش الوطني الشعبي وأساتذة جامعيين ومختصين في الميدان.

ويعرف الملتقى مشاركة مختصين عسكريين ومدنيين في مجال الأمن والدفاع السيبراني، حيث يشكل فرصة للمشاركين من أجل تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة المستجدات والتطورات في هذا المجال من خلال محاضرات وورشات عمل تطبيقية تعطي نظرة ملموسة عن التهديدات السيبرانية وتعالج موضوع الأمن السيبراني والدفاع السيبراني كرهان للأمن والدفاع الوطنيين وحماية المنشآت الحساسة.