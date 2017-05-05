اندلعت الأحد اشتباكات بين مجموعتين من الشباب في حي طريق سطيف ببريكة ولاية باتنة استعملت فيها الأسلحة البيضاء، وأدت إلى إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن تنتقل المعركة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف، حيث تحول إلى ساحة للفوضى. ولولا تدخل عناصر الشرطة لوقع ما لم يكن في الحسبان.
واستنادا إلى مصادر محلية، فإن هذه الأحداث وقعت في حدود العاشرة ليلا عندما قدم مجموعة من الشباب إلى منزل أحد أصدقائهم في حي طريق سطيف، وما هي إلا لحظات حتى خرج أحدهم وكان يتكلم كلاما غير لائق، فأراد شاب من الجيران أن يمنعه من ذلك غير أنه قوبل بالضرب، حيث أصيب بطعنة بواسطة آلة حادة في أذنه نقل على إثرها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف، كما قام بعض ذويه بالتصدي للمعتدين وتحول الأمر إلى اشتباكات استعملت فيها الهراوات والعصي والقضبان الحديدية، وأصيب نحو 5 أشخاص من الطرفين بجروح، قبل أن تنتقل المعركة إلى المستشفى، حيث احتل المتشاجرون مصلحة الاستعجالات وتجددت الاشتباكات بينهم، وعمت الفوضى والضجيج نتيجة الجري والصراخ ودفع الكراسي والطاولات، ما أثار الهلع والذعر وسط المرضى. وسارعت الشرطة إلى التدخل باستعمال الهراوات وتمكنت من تفريقهم والحيلولة دون وقوع إصابات من جديد.
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5 جرحى في معركة بحي شعبي ومصلحة الاستعجالات بمستشفى بريكة
عبد الناصر ميساوي
اندلعت الأحد اشتباكات بين مجموعتين من الشباب في حي طريق سطيف ببريكة ولاية باتنة استعملت فيها الأسلحة البيضاء، وأدت إلى إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن تنتقل المعركة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف، حيث تحول إلى ساحة للفوضى. ولولا تدخل عناصر الشرطة لوقع ما لم يكن في الحسبان.
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واستنادا إلى مصادر محلية، فإن هذه الأحداث وقعت في حدود العاشرة ليلا عندما قدم مجموعة من الشباب إلى منزل أحد أصدقائهم في حي طريق سطيف، وما هي إلا لحظات حتى خرج أحدهم وكان يتكلم كلاما غير لائق، فأراد شاب من الجيران أن يمنعه من ذلك غير أنه قوبل بالضرب، حيث أصيب بطعنة بواسطة آلة حادة في أذنه نقل على إثرها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف، كما قام بعض ذويه بالتصدي للمعتدين وتحول الأمر إلى اشتباكات استعملت فيها الهراوات والعصي والقضبان الحديدية، وأصيب نحو 5 أشخاص من الطرفين بجروح، قبل أن تنتقل المعركة إلى المستشفى، حيث احتل المتشاجرون مصلحة الاستعجالات وتجددت الاشتباكات بينهم، وعمت الفوضى والضجيج نتيجة الجري والصراخ ودفع الكراسي والطاولات، ما أثار الهلع والذعر وسط المرضى. وسارعت الشرطة إلى التدخل باستعمال الهراوات وتمكنت من تفريقهم والحيلولة دون وقوع إصابات من جديد.