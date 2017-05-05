أدانت، نهار الإثنين، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، المتهم المدعو "ق. م. و" وهو أستاذ جامعي بجامعة باجي مختار، بعقوبة السجن لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية محاولة القتل العمدي، إضرارا بالضحية "خ. ح"، الذي وجه إليه عدة طعنات في أنحاء مختلفة من الجسم.
القضية حدثت بتاريخ 6 سبتمبر 2016، حيث وقعت مناوشات كلامية بين طالب جامعي بكلية الطب وأستاذ جامعي بجامعة باجي مختار بعنابة، سرعان ما تطورت إلى خلاف، حيث استل الأستاذ سلاحا أبيض واعتدى على الضحية المدعو "خ. ح"، حول على إثرها نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وخضع للعلاج ثم قدم شكوى رسمية ضد المتهم. وبعد تصريحات الضحية الذي أكد أنه بتاريخ الوقائع كان رفقة زميلته "غ. ز"، وهي طالبة بذات الكلية، وخطيبة الأستاذ الجامعي المتهم في القضية، "ق. م. و"، حيث قام المتهم بالصراخ على خطيبته "غ. ز"، كونها كانت في وضع غير مقبول مع الضحية وعندما تدخل الضحية أشهر في وجهه شفرة جراحة "بيستوري"، وضربه بها في أنحاء مختلف من الجسم، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج. الجاني "ق. م. و"، عند مثوله أمس أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة التي نسبت إليه، مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وأن الحادثة كانت مجرد شجار، رغم الأدلة والقرائن التي تؤكد إقدامه على جريمة محاولة القتل العمدي للضحية "خ. ح". وبعد المداولات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الأستاذ الجامعي فيما سلطت عليه هيئة المحكمة الحكم سالف الذكر.
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حاول قتل طالب بكلية الطب من أجل شابة
6 سنوات سجنا في حق أستاذ جامعي بعنابة
آمال رمضاني
أدانت، نهار الإثنين، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، المتهم المدعو "ق. م. و" وهو أستاذ جامعي بجامعة باجي مختار، بعقوبة السجن لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية محاولة القتل العمدي، إضرارا بالضحية "خ. ح"، الذي وجه إليه عدة طعنات في أنحاء مختلفة من الجسم.
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القضية حدثت بتاريخ 6 سبتمبر 2016، حيث وقعت مناوشات كلامية بين طالب جامعي بكلية الطب وأستاذ جامعي بجامعة باجي مختار بعنابة، سرعان ما تطورت إلى خلاف، حيث استل الأستاذ سلاحا أبيض واعتدى على الضحية المدعو "خ. ح"، حول على إثرها نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وخضع للعلاج ثم قدم شكوى رسمية ضد المتهم. وبعد تصريحات الضحية الذي أكد أنه بتاريخ الوقائع كان رفقة زميلته "غ. ز"، وهي طالبة بذات الكلية، وخطيبة الأستاذ الجامعي المتهم في القضية، "ق. م. و"، حيث قام المتهم بالصراخ على خطيبته "غ. ز"، كونها كانت في وضع غير مقبول مع الضحية وعندما تدخل الضحية أشهر في وجهه شفرة جراحة "بيستوري"، وضربه بها في أنحاء مختلف من الجسم، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج. الجاني "ق. م. و"، عند مثوله أمس أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة التي نسبت إليه، مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وأن الحادثة كانت مجرد شجار، رغم الأدلة والقرائن التي تؤكد إقدامه على جريمة محاولة القتل العمدي للضحية "خ. ح". وبعد المداولات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الأستاذ الجامعي فيما سلطت عليه هيئة المحكمة الحكم سالف الذكر.