إفشال محاولة هجرة جماعية لـ 60 حراقا عبر سواحل عنابة

أحبطت صبيحة الإثنين قوات خفر السواحل للواجهة البحرية الشرقية بعنابة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، محاولة هجرة جماعية غير شرعية لـ 60 "حراقا"، حاولوا مغادرة المياه الإقليمية، باتجاه السواحل الإيطالية وتحديدا جزيرة سردينيا، كانوا على متن 4 قوارب خشبية تقليدية الصنع .

وحسب مصاردنا، فأن عملية مطاردة قوارب الحراقة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، جاءت بعد عملية مطاردة لحراس خفر السواحل الذين كانوا في جولة روتينية لهم لتأمين المياه الإقليمية ليلة الاثنين، حيث لفت انتباههم وجود 4 قوارب خشبية تقليدية الصنع، على متنها 60 حراقا حاولوا تخطي عتبة البحر الأبيض المتوسط ليتم توقيف فوجين يضم الأول 30 حراقا تم احجباط محاولة هجرتهم غير الشرعية في حدود الساعة الثالثة فجرا، على بعد أميال شمال شرق رأس الحمراء، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لتحرير محاضر سماع في حقهم. الموقوفون الـ 30 ينحدرون من عنابة، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و37 سنة. وأكد محدثنا أن "الحراقة" الموقوفين خضعوا للمعاينة والفحص الطبي الروتيني على مستوى الثكنة البحرية العسكرية بميناء عنابة، تحت إشراف طبيب مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة. وأضافت نفس المصدر أن أفراد البحرية الوطنية تمكنوا في حدود الساعة الخامسة والنصف من صبيحة أمس من توقيف الفوج الثاني، وكانوا على متن قارب خشبي تقليدي الصنع، ليصل بذلك عدد الموقوفين قرابة 60 حراقا .