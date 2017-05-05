أشرفت فرقة طبية مكونة من 17 طبيا من مختلف الاختصاصات بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، على علاج العديد من الحالات المرضية بمنطقة جانت، في إطار توأمة بين مستشفى بني مسوس ومستشفى جانت.
وفي الموضوع، أكد رئيس البعثة والأستاذ المساعد في جراحة الأسنان بمستشفى بني مسوس، عبد الرحمان العايز، في اتصال مع "الشروق اليومي" أمس، أن الفرقة الطبية المكونة من 17 طبيبا مختصا، تضم عدة مختصين على غرار الجراحة العامة، طب الأذن، طب النساء، طب الأسنان، التخدير، أمراض الصدر والكلى.
والفرقة الطبية التي وصلت مدينة جانت بتاريخ 11 ماي المنصرم وتبقى هناك إلى غاية 19 من الشهر الجاري، أشرفت على عدة عمليات جراحية، منها 7 عمليات للأذن، 6 للجراحة العامة، مع القيام بعمليات توليد حوامل، وبرمجة عدة عمليات للأيام المقبلة.
يشار أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المسؤولون على مستشفى بني مسوس على عملية توأمة مع مختلف مستشفيات الوطن، حيث سبق لهم التنسيق مع مستشفيات مثل اليزي وغرداية وأدرار، في عمليات تنسيق تهدف أساسا إلى تكوين الأطباء وتبادل الخبرات في مختلف الاختصاصات الطبية بالجزائر.
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فرقة طبية من مستشفى بني مسّوس تحط الرّحال بجانت
نادية سليماني
أشرفت فرقة طبية مكونة من 17 طبيا من مختلف الاختصاصات بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، على علاج العديد من الحالات المرضية بمنطقة جانت، في إطار توأمة بين مستشفى بني مسوس ومستشفى جانت.
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وفي الموضوع، أكد رئيس البعثة والأستاذ المساعد في جراحة الأسنان بمستشفى بني مسوس، عبد الرحمان العايز، في اتصال مع "الشروق اليومي" أمس، أن الفرقة الطبية المكونة من 17 طبيبا مختصا، تضم عدة مختصين على غرار الجراحة العامة، طب الأذن، طب النساء، طب الأسنان، التخدير، أمراض الصدر والكلى.
والفرقة الطبية التي وصلت مدينة جانت بتاريخ 11 ماي المنصرم وتبقى هناك إلى غاية 19 من الشهر الجاري، أشرفت على عدة عمليات جراحية، منها 7 عمليات للأذن، 6 للجراحة العامة، مع القيام بعمليات توليد حوامل، وبرمجة عدة عمليات للأيام المقبلة.
يشار أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المسؤولون على مستشفى بني مسوس على عملية توأمة مع مختلف مستشفيات الوطن، حيث سبق لهم التنسيق مع مستشفيات مثل اليزي وغرداية وأدرار، في عمليات تنسيق تهدف أساسا إلى تكوين الأطباء وتبادل الخبرات في مختلف الاختصاصات الطبية بالجزائر.