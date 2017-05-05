تشغل الإقامة في الفنادق ونوعية الخدمات المقدمة بها حيزا كبيرا من تفكير المسافرين خلال التوجه لقضاء عطلهم، فمن باحث عن خدمات راقية وإطعام جيد، لآخر للتمتع بالسياحة والترحال في شتى دول العالم بأقل الأثمان. ولتحقيق ذلك يقدم غالبية الجزائريين على التواصل مع أصحاب شقق في دول أوروبية واستئجارها بأسعار منخفضة كبديل عن الفندق.
تخلت أعداد هائلة من عشاق السفر للخارج عن فكرة الإقامة في فنادق وعوضتها بكراء شقق في الدولة الراغبين بالتنقل إليها، لما توفره لهم من خصوصية وحرية في التنقل والزيارات واستقبال معارفهم وكذا تحضير مختلف الأطباق التي يشتهونها بأنفسهم، كي يتأكدوا من صحتها ونظافتها تفاديا للإصابات بأمراض نتيجة تغيير النظام الغذائي أو تسممات، والاعتماد في طبخهم على مواد ولحوم حلال وهي الإشكالية الكبيرة التي تؤرق المسافرين دوما. ناهيك عن أسعار الفنادق فمن فنادق بدون نجمة وتصل أسعار الغرف بها لـ50 أورو إلى أفخم الفنادق الراقية 6 و7 نجوم في بكين، ميلانو ودبي.
ومكنت مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت الراغبين في السفر من التعرف على أصحاب الشقق ومعاينتها عبر الصور والتحدث حول مميزاتها والطريق المؤدي إليها ومختلف وسائل النقل التي تربط بها من محطات ميترو، حافلات، سيارات طاكسي... الخ، ومن بين المواقع التي يرتادها عشرات المواطنين يوميا موقع "بوكينغ"، وفيه تتوفر عروض كراء شقق في مختلف أرجاء العالم، فهناك شقق بسعر 20 يورو اي حوالي 3500 دج لليلة الواحدة.
وأكد العديد من مستخدمي المواقع أن صور الشقق المعروضة هي صور حقيقية، فبعد إنهاء الحديث مع صاحبها يتم الاتفاق على الموعد ومدة الاستئجار، وبمجرد وصوله يستلم مفاتيح الشقة ويسلم المال، ثم يغادر وهذا يمنح للمستأجر أريحية لم يكن يشعر بها من قبل، فيحس وكأنه مواطن في ذلك البلد يتسوق ويتجول ويستقبل الأصدقاء. وأكد لنا المتعودون على السفر بأن الأسعار مستقرة على مدار العام، فغالبية أصحابها يملكون شققا إضافية ويفضلون تأجير الأخرى للسياح.
يحكي لنا "ع،ع"، العائد مؤخرا من عطلة قضاها بالنمسا، عن استئجاره لشقة عبارة عن "استوديو" ومطبخ وحمام من سيدة مصرية مقابل 25 يورو لليلة الواحدة أي حوالي 4000 دج وقد شعر بأريحية كبيرة في التجول واكتشاف البلد.
أما "محمد" الذي يعتزم السفر إلى فرنسا في الأيام القليلة القادمة فقد اتفق على استئجار شقة في قلب العاصمة الفرنسية بسعر 35 يورو لليلة الواحد أي ما يقارب 3500 دج. فيما تظل أسعار الشقق في إسبانيا هي الأرخص ثمنا مقارنة بمختلف الدول الأوروبية، فسعر الشقق بها يصل لـ20 يورو لليلة الواحدة.
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أسعار كرائها منخفضة جدا
مسافرون يهجرون الفنادق ويعوضونها بالشقق
زهيرة مجراب
تشغل الإقامة في الفنادق ونوعية الخدمات المقدمة بها حيزا كبيرا من تفكير المسافرين خلال التوجه لقضاء عطلهم، فمن باحث عن خدمات راقية وإطعام جيد، لآخر للتمتع بالسياحة والترحال في شتى دول العالم بأقل الأثمان. ولتحقيق ذلك يقدم غالبية الجزائريين على التواصل مع أصحاب شقق في دول أوروبية واستئجارها بأسعار منخفضة كبديل عن الفندق.
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تخلت أعداد هائلة من عشاق السفر للخارج عن فكرة الإقامة في فنادق وعوضتها بكراء شقق في الدولة الراغبين بالتنقل إليها، لما توفره لهم من خصوصية وحرية في التنقل والزيارات واستقبال معارفهم وكذا تحضير مختلف الأطباق التي يشتهونها بأنفسهم، كي يتأكدوا من صحتها ونظافتها تفاديا للإصابات بأمراض نتيجة تغيير النظام الغذائي أو تسممات، والاعتماد في طبخهم على مواد ولحوم حلال وهي الإشكالية الكبيرة التي تؤرق المسافرين دوما. ناهيك عن أسعار الفنادق فمن فنادق بدون نجمة وتصل أسعار الغرف بها لـ50 أورو إلى أفخم الفنادق الراقية 6 و7 نجوم في بكين، ميلانو ودبي.
ومكنت مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت الراغبين في السفر من التعرف على أصحاب الشقق ومعاينتها عبر الصور والتحدث حول مميزاتها والطريق المؤدي إليها ومختلف وسائل النقل التي تربط بها من محطات ميترو، حافلات، سيارات طاكسي... الخ، ومن بين المواقع التي يرتادها عشرات المواطنين يوميا موقع "بوكينغ"، وفيه تتوفر عروض كراء شقق في مختلف أرجاء العالم، فهناك شقق بسعر 20 يورو اي حوالي 3500 دج لليلة الواحدة.
وأكد العديد من مستخدمي المواقع أن صور الشقق المعروضة هي صور حقيقية، فبعد إنهاء الحديث مع صاحبها يتم الاتفاق على الموعد ومدة الاستئجار، وبمجرد وصوله يستلم مفاتيح الشقة ويسلم المال، ثم يغادر وهذا يمنح للمستأجر أريحية لم يكن يشعر بها من قبل، فيحس وكأنه مواطن في ذلك البلد يتسوق ويتجول ويستقبل الأصدقاء. وأكد لنا المتعودون على السفر بأن الأسعار مستقرة على مدار العام، فغالبية أصحابها يملكون شققا إضافية ويفضلون تأجير الأخرى للسياح.
يحكي لنا "ع،ع"، العائد مؤخرا من عطلة قضاها بالنمسا، عن استئجاره لشقة عبارة عن "استوديو" ومطبخ وحمام من سيدة مصرية مقابل 25 يورو لليلة الواحدة أي حوالي 4000 دج وقد شعر بأريحية كبيرة في التجول واكتشاف البلد.
أما "محمد" الذي يعتزم السفر إلى فرنسا في الأيام القليلة القادمة فقد اتفق على استئجار شقة في قلب العاصمة الفرنسية بسعر 35 يورو لليلة الواحد أي ما يقارب 3500 دج. فيما تظل أسعار الشقق في إسبانيا هي الأرخص ثمنا مقارنة بمختلف الدول الأوروبية، فسعر الشقق بها يصل لـ20 يورو لليلة الواحدة.