"غلوبال موتورز أندوستري" تكشف أهدافها بعد نجاح تجربة موريتانيا تصدير 500 شاحنة "هيونداي جزائرية" نحو الدول الإفريقية

كشفت مؤسسة غلوبال موتورز أندوستريز (GMI) الممثل والصانع الحصري لهيونداي للشاحنات والحافلات في الجزائر، عن هدفها في تصدير 500 شاحنة وحافلة من نوع هيونداي نحو خمسة دول إفريقية بعد نجاح تجربتها الأولى للتصدير نحو موريتانيا.

وكشفت (GMI) عن حصيلة مشاركتها في معرض المنتجات الجزائرية في موريطانيا التي نظمت بنواكشوط من 30 أفريل إلى 7 ماي الماضي، حيث باعت عددا من المركبات لعشرات الزبائن ومن بينها ما تم تسليمه للزبون النهائي خلال هذه التظاهرة.

وأعلنت GMI عن أول عملية تصدير لمركباتها من هيونداي للشاحنات والحافلات، المجمعة على مستوى مصنع باتنة، نحو موريطانيا، بعد سنة واحدة فقط من انطلاق النشاط، متقدمة بذلك بسنة واحدة عن أجندتها الأصلية، وذلك لاحقا لمشاركتها في معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط. وقد تم تسليم العديد من المركبات لأصحابها خلال المعرض.

كما تمثل هذه العملية الخطوة الأولى ضمن مشروع GMI لتوسيع نشاطها نحو التصدير، بعد إرضاء الطلب المحلي في الجزائر بفضل تشكيلة واسعة من المنتجات المتوفرة.